الشارقة في 17 نوفمبر/ وام/ سجل فريق الشارقة للشراع التابع لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، حضوراً لافتاً في موسمه الأول بعدما اعتلى منصة التتويج للمرة الأولى محرزاً المركز الثالث في الفئة الأولى، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الكومودور للشراع التي نظمها نادي دبي للشراع أمس الأول، بمشاركة 13 فريقاً من نخبة فرق سباقات القوارب الشراعية ذات العارضة الثابتة (Keelboats) على مستوى الدولة.

وجاء هذا الإنجاز تتويجاً للتطور المتسارع في مستوى الفريق الذي تمكن من تحسين نتائجه خلال مشاركاته في البطولة بعدما حل رابعاً في ظهوره الأول، قبل أن يتقدم إلى المركز الثالث في الجولة الثانية، ليحصد بذلك المركز الثالث في الترتيب العام.

وأعرب الشيخ فاهم القاسمي قائد الفريق، عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مثمناً الدعم الذي يقدمه نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية للفريق منذ مرحلة التأسيس، مؤكداً أن الصعود إلى منصة التتويج في ثاني مشاركة يمثل ثمرة عام من العمل والإعداد المتواصل والتزام جميع أعضاء الفريق بروح العمل الجماعي، موجها الشكر والتقدير إلى نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية على دعمه المتواصل في تأسيس الفريق وتطوير قدراته.

وأعرب عن التطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تنظيم سباق للشراع في إمارة الشارقة لإتاحة الفرصة أمام أفراد المجتمع للتعرف عن قرب إلى هذه الرياضة البحرية، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد توجهات نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية في توسيع قاعدة ممارسة الرياضات البحرية والارتقاء بمستويات التنافسية فيها، وتعزيز حضور الإمارة في البطولات المحلية من خلال استقطاب المواهب الوطنية وتأهيلها وفق برامج تدريبية متخصصة تواكب متطلبات المنافسات.