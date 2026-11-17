أبوظبي في 17 نوفمبر/ وام/ نجح فريق برنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم "AD-BMT®" في مستشفى ياس كلينك – مدينة خليفة، بالتعاون مع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، في إجراء خامس عملية زراعة نخاع عظم موثقة عالمياً لطفل يبلغ من العمر 10 أعوام، مصاب باضطراب مناعي وراثي نادر ناجم عن طفرة في جين MAP3K14، وذلك بعد سنوات من معاناته من عدوى متكررة وخطيرة.

ويعد نقص المناعة المرتبط بطفرة MAP3K14 من الاضطرابات الوراثية شديدة الندرة، إذ يؤثر في تطور الجهاز المناعي ووظائفه، ويحد من قدرته على مقاومة العدوى، ما يزيد احتمالات الإصابة بالالتهابات البكتيرية والفيروسية الخطيرة التي قد تهدد الحياة.

وأظهرت فحوص المتابعة بعد العملية استقرار خلايا المتبرع بصورة كاملة، واستعادة الجهاز المناعي وظائفه، دون وجود علامات حالية على العدوى، فيما تعافى الطفل صلاح الفراوي سريرياً وغادر المستشفى بصحة جيدة عائداً إلى منزله وعائلته.

وكان الطفل يعاني نقصاً مناعياً وراثياً نادراً يعرف باسم NIK deficiency، يرتبط بطفرة في جين MAP3K14 تؤثر في نمو الجهاز المناعي ووظائفه وقدرته على مقاومة العدوى، ما جعله عرضة لالتهابات متكررة ومضاعفات صحية خطيرة على مدار سنوات.

وشملت المضاعفات عدوى بفيروس CMV (الفيروس المضخم للخلايا)، التي أصابت العين والجهاز الهضمي والدم، إضافة إلى عدوى بفيروس إبشتاين-بار (EBV) في الجهاز الهضمي، وعدوى طفيلية ناجمة عن كريبتوسبوريديوم (Cryptosporidium)، تسببت في إسهال مستمر وفقدان الوزن وضعف النمو.

وقالت الدكتورة ميسون آل كرم، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مستشفى ياس كلينك، إن نجاح العملية يعكس القدرات الطبية المتاحة في دولة الإمارات للتعامل مع الأمراض الوراثية والمناعية النادرة والمعقدة، من خلال الجمع بين التشخيص الدقيق والخبرات المتخصصة والعلاجات المتقدمة.

وأضافت أن برنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم يواصل تطوير منظومة علاجية متكاملة وتوسيع نطاق الحالات التي يمكن علاجها داخل الدولة، بما يسهم في بناء خبرات طبية مستدامة وتعزيز قدرات أبوظبي في مجال الطب المتقدم.

من جانبها، قالت الدكتورة مانسي ساشديف، استشارية أمراض الدم لدى الأطفال وزراعة نخاع العظم في مستشفى ياس كلينك، إن العثور على شقيق مطابق بالكامل شكّل نقطة تحول في رحلة علاج الطفل، إذ أتاح الانتقال من معالجة العدوى المتكررة إلى علاج السبب الأساسي للمرض من خلال زراعة نخاع العظم.

وأوضحت أن فحوص المتابعة أكدت استقرار خلايا المتبرع بصورة كاملة، وعدم وجود علامات حالية على العدوى، مشيرة إلى أن الحالة تؤكد أهمية التشخيص الجيني الدقيق والإحالة المبكرة إلى المراكز المتخصصة في زراعة نخاع العظم، خصوصاً للأطفال المصابين باضطرابات نقص المناعة الوراثية الشديدة.

ويقدم برنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم خدمات علاجية للأطفال والبالغين المصابين بحالات معقدة ونادرة، تشمل أمراض الدم الخبيثة وغير الخبيثة، واضطرابات نخاع العظم، وأمراض الدم الوراثية، واضطرابات نقص المناعة، إلى جانب العلاجات الخلوية المتقدمة.