دبي في 17 نوفمبر/ وام/ افتتح معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، اليوم أعمال مؤتمر مكافحة المخدرات، الذي يُعقد في مركز دبي التجاري العالمي، ضمن فعاليات القمة الشرطية العالمية التي تقام خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري.

ويُنظّم المؤتمر، الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات والقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع القمة الشرطية العالمية، بمشاركة خبراء وباحثين وممثلين عن جهات دولية، من بينها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووكالة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي، لمناقشة أبرز التحديات والمستجدات في مجال مكافحة المخدرات، واستعراض أحدث الاستراتيجيات والحلول المبتكرة لتعزيز جهود الوقاية والتصدي لهذه الآفة، بما يسهم في حماية المجتمعات وتعزيز أمنها واستقرارها.

ويتناول المؤتمر خمسة محاور تشمل اتجاهات انتشار المخدرات عالمياً، وسبل تطوير برامج العلاج والتأهيل، والتعاون الدولي لتفكيك شبكات الاتجار عبر الحدود، وآثار التعاطي على الصحة النفسية والبدنية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في مكافحة الشبكات الإجرامية.

ويتضمن البرنامج جلسات تناقش تصاعد مخاطر المخدرات الاصطناعية وسبل الحد من إساءة استخدام المواد الكيميائية الداخلة في تصنيعها، وتستعرض تجربتي أستراليا وكولومبيا في مواجهة الاتجار بالمخدرات، إلى جانب ورشة عمل حول استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل قضايا المخدرات.