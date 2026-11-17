عجمان في 17 نوفمبر/ وام/ افتتح الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، منصة الابتكار 2026، التي ينظمها ويرعاها برنامج عجمان للتميز ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار، بمشاركة 16 جهة من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية والمؤسسات التعليمية.

وتهدف المنصة إلى إبراز التجارب والمشروعات الابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وتبادل المعرفة والخبرات، واستعراض الحلول والممارسات التي تسهم في تطوير العمل الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات.

واطلع الشيخ حميد بن عمار النعيمي على المبادرات والمشروعات التي تعرضها الجهات المشاركة، واستمع إلى شرح حول أبرز الأفكار والتجارب الابتكارية، وما تتضمنه من حلول وممارسات تستهدف تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وترسيخ مفاهيم الإبداع والابتكار في مختلف مجالات العمل.

وأكد الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، أن شهر الإمارات للابتكار يمثل مناسبة وطنية مهمة لتجديد الالتزام بنهج الابتكار والإبداع، وتحويل الأفكار الخلاقة إلى مبادرات ومشروعات عملية تسهم في تطوير منظومة العمل الحكومي.

وأشار إلى أن ما شاهده من مشاركات وأفكار يعكس حرص الجهات في إمارة عجمان على تبني ثقافة الابتكار والاستفادة من التجارب الناجحة، وتوفير بيئة محفزة لتبادل المعرفة وتطوير الحلول التي تستجيب لتطلعات المجتمع واحتياجاته.

وأضاف أن منصة الابتكار تشكل مساحة للتواصل بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية، وإبراز جهودها في تطوير الخدمات واستشراف المستقبل، مؤكداً أهمية مواصلة دعم المبادرات النوعية التي تتيح للموظفين وأفراد المجتمع المشاركة بأفكارهم وإبداعاتهم، بما يعزز مكانة عجمان في مجال التميز المؤسسي والابتكار الحكومي.

وكرّم الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، الطالبات الفائزات بمسابقة "ابتكر" في فئة الابتكار بالمجال البيئي، وهن حفصة محمد عبدالسلام، وصفا نبي حسين، ومريم فاطمة، من المدرسة الهندية الدولية، عن مشروعهن «Nebula A Smart Solution Against Water Evaporation».

ويهدف المشروع إلى الحد من تبخر المياه والحفاظ على رطوبة التربة، باستخدام مادة طبيعية قابلة للتحلل تشكّل طبقة حماية غير مرئية على سطح التربة، وتُنشر بواسطة جهاز يعمل بالطاقة الشمسية، ويقيس رطوبة التربة وكمية المياه المتبخرة، بما يسهم في ترشيد استهلاك المياه وتعزيز الاستدامة البيئية.

وتشارك في المنصة القيادة العامة لشرطة عجمان، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ودائرة البلدية والتخطيط، ودائرة الميناء والجمارك، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري، ودائرة السياحة والثقافة والإعلام، ودائرة الموارد البشرية، ودائرة المالية، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة المناطق الحرة، وهيئة النقل، وغرفة عجمان، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وجامعة عجمان، وجامعة الخليج الطبية، وجامعة المدينة عجمان.

وتتضمن أجندة المنصة، التي تقام يومي 17 و18 نوفمبر 2026، برنامجاً من الفعاليات الصباحية والمسائية، يشمل استعراض مشاركات الجهات الحكومية، والإعلان عن الفائزين في المسابقات، وتنظيم ورش ابتكارية للأطفال ومسابقات تفاعلية للجمهور، بما يتيح لمختلف فئات المجتمع التعرف على التجارب الابتكارية والتفاعل معها.

ويأتي تنظيم المنصة في إطار توجه إمارة عجمان نحو ترسيخ منظومة متكاملة للابتكار والتميز، وتعزيز الشراكة بين مؤسساتها، وتوفير مساحات تفاعلية لاستعراض الإنجازات وإتاحة المجال أمام الأفكار الجديدة.