دبي في 17 نوفمبر/ وام/ استقبل مطار دبي الدولي 50.4 مليون ضيف خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مُرسخاً دوره الحيوي في دعم حركة السياحة والتجارة والأعمال وتعزيز الربط الجوي العالمي، بالتزامن مع مواصلة مطارات دبي الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتهيئة المطار لمراحل جديدة من النمو.

وحافظت حركة الضيوف القادمين إلى دبي والمغادرين منها على توازن نسبي مع حركة ضيوف الترانزيت على مدار العام، بما يعكس الدور المزدوج لمطار دبي الدولي باعتباره بوابة رئيسية إلى الإمارة ومحوراً عالمياً يربط بين مختلف الوجهات الدولية، إذ شكّل الضيوف القادمون إلى دبي والمغادرون منها خلال شهر سبتمبر 49 بالمئة من إجمالي حركة الضيوف مقابل 51 بالمئة لضيوف رحلات الربط.

وتتغير هذه النسب بحسب المواسم إذ ترتفع عادةً نسبة الضيوف القادمين إلى دبي والمغادرين منها خلال فصل الشتاء مدفوعة بازدهار الحركة السياحية وتنوع الفعاليات والأحداث التي تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، إن التوقعات تشير إلى استقبال أكثر من 70 مليون ضيف خلال العام الجاري، مؤكدا أن عودة المزيد من شركات الطيران وتعزيز شبكة الوجهات العالمية يدعمان التركيز على مواكبة النمو المستقبلي بكفاءة، وتوفير تجربة سفر أكثر سهولة وانسيابية.

وأضاف أن الابتكار يمثل ركيزة أساسية لتطوير العمليات وتعظيم الاستفادة من المرافق الحالية، من خلال تبسيط الإجراءات ومعالجة التحديات التشغيلية، والجمع بين الحلول التكنولوجية المتقدمة وتطوير أساليب العمل، بما يتيح توفير طاقة استيعابية إضافية ضمن المساحة الحالية للمطار، مع مواصلة الارتقاء بجودة الخدمات.

ويرتبط مطار دبي الدولي حالياً بـ 235 وجهة في 101 دولة عبر 57 شركة طيران.

وشهد مطلع شهر نوفمبر الجاري استئناف الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها إلى دبي لتنضم إلى عدد من شركات الطيران التي عاودت تشغيل رحلاتها من بينها الخطوط الملكية المغربية وصن إكسبريس وسيبو باسيفيك، فيما من المقرر أن تستأنف شركات طيران أخرى عملياتها خلال الأسابيع المقبلة.

وتواصل مطارات دبي الاستثمار في التقنيات المتقدمة لتعزيز كفاءة العمليات وتبسيط رحلة الضيوف عبر مطار دبي الدولي، مع التركيز على الحلول العملية التي تحقق قيمة ملموسة وتجربة أكثر سلاسة للضيوف.

كما تعمل مطارات دبي ضمن إطار مبادرات التحول الرقمي المستمرة على توحيد البيانات والمعلومات التشغيلية الواردة من مختلف الأنظمة عبر المطار، لتوفير صورة موحدة ومحدثة باستمرار لحركة العمليات، حيث توفر هذه الرؤية الشاملة فهماً أدق لحركة الضيوف واستخدام المرافق وأنشطة الطائرات، بما يمكّن الفرق التشغيلية من استباق الطلب والتكيف مع المتغيرات وتعزيز سرعة وفعالية اتخاذ القرار.

وتسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية في تمكين فرق العمل من رصد نقاط الضغط التشغيلي المحتملة والتعامل معها استباقياً قبل أن تؤثر على سير العمليات، وإلى جانب التوسع في خيارات الخدمة الذاتية ومواصلة تطوير الإجراءات المعتمدة على البيانات بيومترية، تساعد هذه التقنيات على تقليل الخطوات الإجرائية وتحسين انسيابية الحركة وتعزيز تجربة الضيوف ضمن البنية التحتية الحالية للمطار.

وحافظ مطار دبي الدولي على مستويات عالية من الكفاءة في مختلف نقاط الخدمة خلال الربع الثالث حيث تمكن 99.9 بالمئة من الضيوف المغادرين من اجتياز نقاط مراقبة الجوازات في أقل من 10 دقائق، فيما أنهى 99.9 بالمئة من القادمين إجراءات مراقبة الجوازات في أقل من 15 دقيقة.

كما لم يتجاوز وقت الانتظار عند نقاط التفتيش الأمني 5 دقائق بالنسبة إلى 99.7 بالمئة من الضيوف خلال الفترة نفسها.

كما تعامل مطار دبي الدولي مع 48 مليون حقيبة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، حيث جرى تسليم 91 بالمئة من الأمتعة خلال 45 دقيقة من وصول الطائرات.

وبلغت دقة مناولة الأمتعة 99.73 بالمئة بمعدل 2.67 حقيبة تمت مناولتها بصورة غير صحيحة لكل ألف ضيف بما يعكس استمرار تركيز المطار على كفاءة العمليات وجودة الخدمات المقدمة للضيوف.