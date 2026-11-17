أبوظبي في 17 نوفمبر/وام/ تطلق شركة "WaterBin" تقنية مبتكرة لجمع النفايات الطافية في المراسي، طُوّرت في أبوظبي واحتضنتها مختبرات هارفارد للابتكار، وذلك خلال مشاركتها شريكاً للاستدامة في معرض أبوظبي الدولي للقوارب، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري، حيث ستشغل خمس وحدات في مرسى المعرض.

وتعتمد التقنية على تركيب وحدات بمحاذاة الأرصفة العائمة، مستفيدة من حركة الرياح والتيارات المائية لتوجيه النفايات الطافية نحو مواقع التجميع، إذ تسحب مضخة المياه من السطح وتمرّرها عبر سلّة مخصصة لاحتجاز المواد البلاستيكية وأوراق الشجر والمخلّفات الأخرى، قبل إعادة المياه إلى المرسى.

صممت الوحدات للعمل على مدار الساعة وتحمل ظروف الحرارة والملوحة والغبار في منطقة الخليج، فيما يبلغ عرض فتحة التجميع 700 ملم، ويمكن لشخص واحد تفريغ سلّة النفايات يدوياً دون الحاجة إلى أدوات.

ويمكن للوحدة الواحدة تمرير 120 ألف لتر من المياه في الساعة، بما يعادل نحو 3 ملايين لتر خلال 24 ساعة من التشغيل، مقارنة بـ25 ألف لتر في الساعة لحاويات جمع النفايات الأكثر استخداماً في المراسي وتحقق في الوقت نفسه كفاءة في استهلاك الطاقة تبلغ 120 لتراً في الساعة لكل واط، مقابل 50 لتراً في الساعة لكل واط وفق المعدل المرجعي للشركات المشغلة لهذه الحاويات.

وقال أحمد المرزوقي، الشريك المؤسس للشركة إن إطلاق "WaterBin" في أبوظبي يمثل خطوة لطرح حل محلي لمعالجة النفايات الطافية في المراسي، موضحاً أن نموذج العمل يعتمد على استضافة مشغلي المراسي للوحدات، ومساهمة الرعاة في تمويل نشرها، مع توفير بيانات موثقة عن كميات النفايات التي يتم جمعها لدعم متابعة النتائج من قبل الشركاء الحكوميين .

وأشار إلى أن الشركة بدأت خطط نشر الوحدات في أبوظبي ودبي، وتعتزم التوسع إلى بقية إمارات الدولة قبل دخول الأسواق الدولية.

من جانبه، قال محمد النعيمي، الشريك المؤسس للشركة، إن تصميم التقنية يستفيد من حركة الرياح والتيارات المائية لتوجيه النفايات الطافية إلى مواقع يمكن تحديدها، بما يتيح جمعها قبل تراكمها، مشيراً إلى أن فرق تشغيل المراسي تستطيع تفريغ الوحدات ضمن مهامها المعتادة وتوثيق كميات النفايات المجمعة، بما يساعد على تحديد المواقع التي تتطلب تركيز جهود التنظيف.

وتشارك الشركة أيضاً شريكاً للاستدامة في معرض دبي الدولي للقوارب، الذي يُقام في دبي هاربر خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر الجاري عبر تشغيل خمس وحدات لجمع النفايات الطافية.

ومن المقرر وزن النفايات التي ستجمعها الوحدات في المعرضين وتوثيقها وإرسالها لإعادة التدوير، على أن تُشارك نتائج عمليات الجمع مع منظمي المعرضين.

وستُعرض التقنية في مرسى ياس أيضا خلال عطلة نهاية أسبوع سباق أبوظبي في ديسمبر المقبل.

ودعت الشركة الجهات الحكومية والبلدية والبيئية ومشغلي المراسي إلى الاطلاع على التقنية خلال المعرض، وبحث فرص استخدامها في برامج تنظيف المراسي والواجهات البحرية العامة.