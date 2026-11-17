أبوظبي في 17 نوفمبر/ وام / أطلقت مدينة برجيل الطبية عيادة متخصصة لإدارة الوزن، بحضور الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، لتقديم برامج علاجية مخصصة لمن يعانون من السمنة وزيادة الوزن واضطرابات التمثيل الغذائي، تحت إشراف فريق طبي متعدد التخصصات.

حضر الافتتاح الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة، وسعادة الدكتور راشد السويدي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة، وسعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعمران الخوري، عضو مجلس إدارة برجيل القابضة.

وتبدأ آلية العلاج في العيادة بتقييم طبي شامل يتضمن فحوصات التمثيل الغذائي والهرمونات وصحة القلب والأوعية الدموية لتحديد المخاطر الصحية الفردية، يعقبه وضع خطط رعاية فردية وبرامج غير جراحية تشمل الاستشارات الغذائية وإرشادات نمط الحياة وبرامج النشاط البدني والدعم السلوكي، وتوفير أدوية إدارة الوزن والعلاجات الحديثة لتنظيم الشهية وتحسين التمثيل الغذائي وفق التقييم الطبي ودواعي الاستخدام المعتمدة، إضافة إلى النظر في خيارات المنظار أو التدخل الجراحي للحالات المناسبة بعد تقييم الأطباء المتخصصين.

وتتعامل العيادة مع العوامل الطبية والأيضية والسلوكية لزيادة الوزن والحالات المرتبطة بها، كمتلازمة التمثيل الغذائي، ومقاومة الإنسولين، ومرض الكبد الدهني، ومتلازمة تكيس المبايض، وانقطاع النفس أثناء النوم، لتحقيق نتائج مستدامة والحد من مخاطر الأمراض المزمنة.

وقال الدكتور شمشير فاياليل إن مبادرات أبوظبي في الرعاية الوقائية وإدارة الوزن تدعم جهود الحد من السمنة وتحسين صحة المجتمع، لافتا إلى دور التطورات الطبية والعلاجات المبتكرة في توفير خيارات أكثر فعالية واستدامة للحد من مخاطر الأمراض المزمنة، فيما أوضح سعادة الدكتور راشد السويدي أن العيادة توسع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية المتكاملة والمخصصة، بما فيها البرنامج الشخصي لإدارة الوزن، مشيرا إلى أهمية التركيز على النتائج الصحية وجودة الحياة على المدى الطويل، وتعزيز الوقاية والتدخل المبكر بالتعاون مع الشركاء.

وأكد سعادة عارف حمد العواني أهمية النشاط البدني باعتباره مكوناً أساسياً لنمط الحياة الصحي ودوره في الوقاية من السمنة والأمراض المزمنة، وحرص المجلس على تعزيز التكامل بين القطاعين الرياضي والصحي، وتشجيع مختلف فئات المجتمع على ممارسة النشاط البدني بانتظام ونشر الوعي بأنماط الحياة الصحية.

وأوضح محمد فتيان، المدير الطبي للمجموعة في برجيل القابضة واستشاري الطب الباطني في مدينة برجيل الطبية، أن السمنة مرض مزمن ومعقد تتداخل في نشأته عوامل هرمونية وأيضية وسلوكية وبيئية ولا تقتصر على زيادة الوزن أو خيارات نمط الحياة، ما يستدعي توفير علاج طبي يناسب كل مريض مع المتابعة المستمرة، وقال إن العيادة تستهدف توعية المرضى بمخاطر السمنة وتوفير العلاجات المناسبة ومساعدتهم على تبني أنماط حياة صحية، للحد من مضاعفاتها كالسكري وأمراض القلب وتحسين الصحة العامة وجودة الحياة.