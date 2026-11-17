أبوظبي في 17 نوفمبر/ وام/ نظم مركز جامع الشيخ زايد الكبير جلسة حوارية بعنوان " رسالة تسامح تصنع أثراً عالمياً "، بالتزامن مع اليوم الدولي للتسامح الذي يوافق 16 نوفمبرمن كل عام، ونشر مقطعاً مرئياً عبر منصاته الرقمية يبرز رسالة الجامع في ترسيخ قيم التسامح والتعايش والسلام، امتداداً للنهج الإنساني للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتوجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز التواصل الحضاري بين الشعوب.

وشهدت الجلسة، التي قدمتها أمينة الحمادي، مدير إدارة الثقافة والمعرفة بالمركز، مشاركة عدد من السفراء لدى الدولة، وممثلي دور العبادة والجامعات، إلى جانب مشاركين من ثقافات متعددة وناقشت أهمية تكامل أدوار المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية والإعلامية في تعزيز الحوار، وتصحيح الصور النمطية، وبناء التفاهم والاحترام المتبادل، ودور الفنون والعمارة والمعرفة المباشرة والمنصات الرقمية في التواصل مع مختلف المجتمعات والأجيال.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير: "يجسد جامع الشيخ زايد الكبير قيم التسامح والتعايش التي أرساها الوالد المؤسس، ويلتقي في رحابه نحو 7 ملايين ضيف سنوياً من مختلف أنحاء العالم، بما يعكس سماحة الثقافة الإسلامية وأصالة القيم الإماراتية والتسامح بالنسبة إلينا ليس مناسبة موسمية، بل نهجا مؤسسيا نحوله إلى تجربة يعيشها الضيف في برامجنا ومبادراتنا، فالتسامح الذي يُعاش أبلغ أثراً من التسامح الذي يُروى وبدعم قيادتنا الرشيدة، سنواصل تعزيز رسالة التسامح لدى شعوب العالم من خلال الحوار والمعرفة والتواصل الحضاري".

ونشر المركز عبر منصاته الرقمية مقطعاً مرئياً يستعرض محطات من مسيرة التسامح في دولة الإمارات، ويبرز دور جامع الشيخ زايد الكبير ملتقى إنسانياً يجمع الزوار من مختلف الثقافات والجنسيات، ويسلط الضوء على جهود فريق المركز في تجسيد هذه القيم من خلال تجارب ضيوفه والتواصل المباشر معهم.

وتتجسد رسالة التسامح في تجربة ضيوف الجامع، بدءاً من عمارته التي تتلاقى فيها التأثيرات الفنية والثقافية من مختلف الحضارات، وصولاً إلى الجولات الثقافية التي يقدمها أخصائيو المركز بلغات متعددة، للتعريف بسماحة الثقافة الإسلامية، فيما يشكل القادمون من خارج الدولة 82% من إجمالي الضيوف.

ويحرص المركز على إعداد وتأهيل الشباب الإماراتي ليكونوا سفراء لهذه القيم من خلال تواصلهم مع الزوار من مختلف الثقافات.

ويترجم المركز هذه الرسالة من خلال مبادرات ثقافية ومعرفية نوعية، منها متحف نور وسلام الذي يعرّف الزوار بالقيم الإنسانية المشتركة والإسهامات الحضارية للثقافة الإسلامية، وتجربة "ضياء – عالم من نور" التي توظف التقنيات التفاعلية لتقديم هذه المعارف بأسلوب معاصر يتيح لجمهور متنوع التفاعل معها، و"درب التسامح" الذي يبرز القيم المشتركة التي تجمع الشعوب.

كما ينظم المركز جلسات حوارية تجمع المؤسسات الدينية والثقافية، ولقاءات شبابية، لتعزيز ثقافة الحوار والانفتاح وتبادل وجهات النظر.

وعلى المستوى الدولي، يمتد حضور المركز من خلال برنامج "جسور"، استكمالاً لمبادرة أُطلقت بالتعاون مع وزارة الخارجية عام 2012، وشملت تدشين أكثر من 22 مجسماً للجامع في عدد من دول العالم، وعرضها إلى جانب إصدارات المركز المتخصصة في سفارات الدولة ومؤسسات ثقافية دولية، بما يتيح التعريف برسالة الجامع وقيمه الإنسانية خارج حدود الدولة، ويعزز مكانته نموذجاً حضارياً يجمع بين أصالة الثقافة الإسلامية والقيم الإنسانية المشتركة.