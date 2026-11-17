دبي في 17 نوفمبر/وام/ أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي برنامج "الميدان يا حميدان"، بحضور سعادة أحمد درويش المهيري، المدير العام للدائرة، بهدف إعداد الكفاءات القيادية وتأهيلها لتولي المسؤوليات الإشرافية، من خلال الممارسة العملية والتقييم القائم على النتائج.

يتيح البرنامج للموظفين تولي إدارة وحدات تنظيمية وقيادة فرق العمل، وممارسة مهام اتخاذ القرار وتحقيق المستهدفات، وفق معايير تقييم تشمل كفاءة تنفيذ العمليات، وجودة الإنجاز، والقدرة على قيادة الفرق، والانضباط الوظيفي، ومستوى سعادة الموظفين.

ويستهدف البرنامج قياس الجاهزية القيادية للمشاركين من خلال ربط التقييم بالأداء الفعلي والنتائج المحققة، بما يتيح تحديد الكفاءات المؤهلة ويعزز موضوعية قرارات التطوير والترقي الوظيفي.

يأتي البرنامج ضمن توجه الدائرة نحو إعداد صف ثانٍ من القيادات، وتعزيز ثقافة التمكين والمساءلة والإنجاز، بما يدعم استدامة الأداء المؤسسي ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.