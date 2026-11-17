دبي في 17 نوفمبر/ وام/ تشارك سائقة الراليات الإماراتية نورا الجساسي في تحدي أبوظبي الصحراوي 2026، لتصبح أول امرأة إماراتية تخوض منافسات الرالي، والوحيدة بين السائقات على قائمة المشاركين المسجلين لدى الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" في نسخة العام الجاري، في خطوة تمثل محطة جديدة في مسيرتها برياضة المحركات.

وقالت الجساسي إن المشاركة في تحدي أبوظبي الصحراوي تمثل تحقيقاً لطموح عملت على من أجله منذ نحو ثلاثة أعوام، مؤكدة أن خوض المنافسات في صحراء دولة الإمارات، يمثل لها أهمية خاصة.

وأضافت أنها أمضت أكثر من عام في الاستعداد للتعامل مع طبيعة الكثبان الرملية والتضاريس الصعبة، بما تتطلبه من جاهزية بدنية وذهنية ومهارات ملاحية، إلى جانب القدرة على إدارة التحديات الفنية والميكانيكية خلال مراحل السباق.

وأوضحت أن تحدي أبوظبي الصحراوي يمثل انتقالاً إلى مستوى متقدم من منافسات الرالي الصحراوي "رالي ريد"، إذ تمتد منافساته 5 أيام، مقارنة بثلاثة أيام في سباقات "الباها"، ما يتطلب استعدادات مختلفة وقدرة أكبر على التحمل والتعامل مع ظروف السباق.

وأشارت إلى أن مشاركتها في بطولة الشرق الأوسط للراليات 2026 لم تحقق كل طموحاتها، في ظل زيادة عدد المشاركين والتحديات الفنية التي واجهتها السيارة خلال المنافسات، رغم حرصها على توفير الدعم الميكانيكي اللازم.

وقالت إنها استفادت من هذه التجربة في إعادة بناء فريقها، والاستعانة بعناصر تمتلك خبرة في الراليات، بما يعزز جاهزيتها للمنافسة في الاستحقاقات المقبلة.

وأضافت الجساسي أنها حققت المركز الثالث في فئة "T4" ، خلال مشاركتها في رالي دبي والرابع في رالي قطر، رغم تعرض السيارة لمشكلات فنية أثرت على مشاركتها، مؤكدة أن هذه التجارب أسهمت في تعزيز خبرتها في إدارة الفريق والتعامل مع ظروف السباقات.