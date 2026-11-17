دبي في 17 نوفمبر / وام / اعتمدت المؤسسة الاتحادية للشباب مساحة شبابية جديدة في بلدية دبي ضمن مبادرة "المساحات الشبابية"، بحضور معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، رئيس المؤسسة الاتحادية للشباب، ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وذلك في إطار التعاون لتعزيز مشاركة الكفاءات الشابة في التطوير والابتكار المؤسسي والارتقاء ببيئة العمل والخدمات والمشاريع.

وأكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي أن اعتماد المساحة يأتي امتدادا لنهج دولة الإمارات ورؤية قيادتها الرشيدة في تمكين الشباب وتسخير الإمكانات والبيئات الداعمة لتعزيز قدراتهم وتبادل خبراتهم لتطوير العمل المؤسسي وخدمة المجتمع، مشيرا إلى الحرص على توسيع نطاق المساحات الشبابية بالمؤسسات الوطنية لتكون منصات فاعلة لتنمية المهارات وإشراك الشباب في تطوير الحلول والمبادرات انسجاماً مع مستهدفات الأجندة الوطنية للشباب 2031 وتكامل الجهود للمساهمة في التنمية وصناعة المستقبل.

وأوضح معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة أن الخطوة تعكس حرص البلدية على توفير بيئة تدعم طموحات الشباب وتتيح مشاركتهم في تطوير الأفكار والمبادرات للارتقاء بالأداء المؤسسي وجودة الخدمات، متطلعا إلى أن تشكل المساحة منصة مستدامة تجمع شباب البلدية من مختلف القطاعات والتخصصات للعمل المشترك وتقديم حلول مبتكرة تواكب العمل البلدي، وتعزز دور مجلس شباب بلدية دبي في تنظيم البرامج الداعمة لقدراتهم.

وشهد الاعتماد جلسة حوارية جمعت عددا من شباب بلدية دبي المستفيدين من برامج التمكين مع قيادات ومساهمين في دعم الشباب، لاستعراض تجاربهم المهنية وأثر المبادرات المؤسسية في تطوير قدراتهم ومشاركتهم في تطوير المشاريع والخدمات.

ويتولى مجلس شباب بلدية دبي تفعيل المساحة عبر تنظيم الجلسات والبرامج وورش العمل والأنشطة وتعزيز التواصل مع القيادات والخبراء لتطوير مبادرات عملية تلبي احتياجات الشباب، وذلك ضمن منظومة "المساحات الشبابية" الهادفة إلى تحويل المرافق القائمة لدى الجهات الحكومية والخاصة إلى بيئات معتمدة للتواصل والتعلم وتبادل المعرفة وتنمية المهارات وتعزيز المساهمة في القطاعات الحيوية.