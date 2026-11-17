رأس الخيمة في 17 نوفمبر / وام / اختتمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" مشاركتها في معرض (غوينغ جلوبال لايف 2026) الذي أُقيم في مركز إكسل لندن.

تواصلت (راكز) خلال المعرض مع روّاد الأعمال والمستثمرين والشركات البريطانية الراغبة في بحث فرص التوسع في الأسواق الدولية.

واستعرضت على مدار يومَي المعرض المزايا التنافسية لبيئة الأعمال في إمارة رأس الخيمة وما توفره من مقومات عملية للشركات البريطانية الساعية إلى تأسيس أعمالها أو توسيع حضورها في المنطقة انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعقد خبراء "راكز" لقاءات مع شركات عاملة في قطاعات متنوعة، سلطوا الضوء خلالها على فرص تأسيس عمليات إقليمية وكيفية الوصول إلى أسواق جديدة وتوسيع نطاق الأنشطة انطلاقاً من إمارة رأس الخيمة.

و تعرّف الزوار على مجموعة من المرافق التجارية والصناعية المتاحة لدى "راكز" إلى جانب خيارات الترخيص المرنة وخدمات الدعم المصممة لتلبية مختلف المتطلبات التشغيلية والاستثمارية.

وتحتضن (راكز) في الوقت الراهن حوالي 4000 شركة بريطانية وهو ما يعكس تنوع الاستثمارات البريطانية في إمارة رأس الخيمة وتعمل في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والصناعات المستدامة والتجارة الدولية.

واستناداً إلى هذا الحضور القوي لمجتمع الأعمال البريطاني، تواصل "راكز" تعزيز علاقاتها مع السوق البريطاني من خلال تنظيم الجولات الترويجية الدورية وعقد اجتماعات الأعمال وإبرام شراكات استراتيجية، ويدعم تعاون (راكز) مع غرفة التجارة البريطانية في دبي جهودها لإطلاع الشركات البريطانية على الفرص الاستثمارية في إمارة رأس الخيمة إلى جانب التواصل المباشر مع المنظمات التجارية البريطانية وممثلي القطاعات الاقتصادية والمستثمرين المحتملين.

وقال رامي جلّاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز" إن دولة الإمارات العربية المتحدة توفر للشركات البريطانية الراغبة في التوسع خارج أسواقها المحلية قاعدة قوية للوصول إلى بعض أسرع اقتصادات العالم نمواً، وتتزايد أهمية القدرة على تأسيس العمليات بكفاءة وإدارة التكاليف والنمو بثقة لدى المستثمرين، وتلبي إمارة رأس الخيمة هذه الأولويات، ونرى فرصاً كبيرة وواعدة لاستقطاب المزيد من الشركات البريطانية في مختلف القطاعات التي تواصل الإمارة تطوير قدراتها فيها.

ومن خلال مجتمع أعمال بريطاني راسخ وشراكات دولية متنامية، تواصل "راكز" ترسيخ مكانة إمارة رأس الخيمة وجهةً تنافسية للشركات البريطانية الساعية إلى تحقيق نمو على المدى الطويل في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.