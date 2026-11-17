أبوظبي في 17 نوفمبر / وام / حصد منتخب الإمارات الوطني للشباب للمواي تاي 17 ميدالية ملونة، بواقع 7 ذهبيات و5 فضيات و5 برونزيات، محققا إنجازا تاريخيا في بطولة العالم للمواي تاي للشباب 2026، التي استضافتها مدينة أولمبيا اليونانية خلال الفترة من 6 إلى 16 نوفمبر الجاري.

وشارك المنتخب في البطولة بقائمة ضمت 13 لاعبا ولاعبة في منافسات الحلبة والبساط "المواي تاي تكنيكال"، في إنجاز يعكس المكانة المتقدمة التي بلغتها رياضة المواي تاي الإماراتية على الساحة العالمية، والنتائج المتواصلة التي تحققها المنتخبات الوطنية في مختلف المحافل الدولية.

وأكد سعادة عبدالله سعيد النيادي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، أن هذا الإنجاز يعكس الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، وقال: نتوجه بخالص التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بمناسبة الإنجاز العالمي الذي حققه منتخبنا الوطني للشباب في اليونان، والذي يُعد انعكاساً لدعمها المستمر ورعايتها المتواصلة للرياضة والرياضيين، ونهدي هذا الإنجاز الكبير إلى قيادتنا الرشيدة، فهو ثمرة دعمها الكبير ورؤيتها السديدة لمسيرة تقدم المواي تاي عالمياً.

وأضاف أن الأداء الفني المتميز لأبطال الإمارات في بطولة العالم يجسد ثمرة العمل المتواصل وبرامج الاتحاد في إعداد اللاعبين، لافتا إلى أن حصد 17 ميدالية، من بينها 7 ذهبيات، يبرهن على قوة قاعدة المواهب في رياضة المواي تاي، والجهود التي تبذلها الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبون لتمثيل دولة الإمارات بأفضل صورة، مشدداً على مواصلة العمل لتطوير المنتخبات الوطنية وصقل قدرات اللاعبين، واستثمار المشاركات الدولية في إعداد أجيال جديدة من الأبطال القادرين على مواصلة الإنجازات ورفع علم الدولة على منصات التتويج القارية والعالمية.

وعلى صعيد النتائج التفصيلية، انتزع لاعبو الإمارات 6 ميداليات في منافسات الحلبة بواقع 3 ذهبيات و3 برونزيات، و11 ميدالية في منافسات البساط توزعت بين 4 ذهبيات و5 فضيات وبرونزيتين، ما يؤكد الحضور القوي لأبطال الدولة في مختلف الفئات العمرية والأوزان، كما تُوّج اللاعب عبدالعزيز البرغوث بجائزة أفضل لاعب في فئة تحت 14 عاماً، في إنجاز فردي يترجم المستوى الفني المتميز الذي قدمه خلال المنافسات.

وجاءت ذهبيات منافسات الحلبة الثلاث عبر عبدالعزيز البرغوث في فئة تحت 14 عاماً لوزن 71 كجم، ومحمد كريم الشعري في فئة تحت 18 عاماً لوزن 67 كجم، وراكان أبو يوسف في فئة تحت 16 عاماً لوزن 63.5 كجم، فيما أحرز الميداليات البرونزيات الثلاث كل من عزيز الحمادي في فئة تحت 16 عاماً لوزن 60 كجم، وهالة البدوي في الفئة ذاتها لوزن 54 كجم، وعمار ياسر في فئة تحت 14 عاماً لوزن 56 كجم.

وفي منافسات البساط "المواي تاي تكنيكال"، حقق المنتخب 4 ميداليات ذهبية توج بها آدم أبو ظاهر في فئة تحت 16 عاماً لوزن 42 كجم، ومحمد بلال في الفئة نفسها لوزن 57 كجم، ومحمد أبو ظاهر في فئة تحت 18 عاماً لوزن 57 كجم، ومحمد كريم الشعري الذي أضاف ذهبيته الثانية في البطولة بإحرازه المركز الأول في فئة تحت 18 عاماً لوزن 67 كجم، بينما نال الميداليات الفضية الخمس كل من هالة البدوي، ويحيى الأصولي، وجود حسين، وراكان أبو يوسف، وعزيز الحمادي، وحقق يونس الخوري وعمار ياسر الميداليتين البرونزيتين.

وسجل التحكيم الإماراتي حضوراً لافتاً في البطولة عبر مشاركة خمسة حكام دوليين في إدارة النزالات، هم محمد سالم المحضار، وراشد حسن آل علي، وأحمد محمد الخشوعي، ومشاري صالح المنصوري، وإبراهيم أحمد المرزوقي، بما يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها الكوادر الوطنية على الصعيد الدولي.

وكانت بعثة المنتخب قد وصلت إلى أبوظبي عبر مطار زايد الدولي برئاسة ياسر سالم الساعدي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، حيث حظيت باستقبال من علي خوري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وأسر اللاعبين، الذين قدموا التهاني للبعثة بهذا الإنجاز العالمي.