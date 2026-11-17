أبوظبي في 17 نوفمبر /وام/ أكد الاتحاد الدولي للترايثلون حرصه على تطوير شراكته الإستراتيجية الممتدة مع “مدن” بما يسهم في تنظيم المزيد من الفعاليات الرياضية العالمية في أبوظبي، واستقطاب أعداد أكبر من الرياضيين من مختلف أنحاء العالم.

وقال أنطونيو أريماني، رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن جزيرة الحديريات أصبحت إحدى المحطات الرئيسية ضمن سلسلة بطولات الاتحاد العالمية، مشيراً إلى أن أبوظبي، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، تمثل وجهة مفضلة للرياضيين واستضافة المنافسات الدولية.

وأضاف أن موقع استضافة بطولة العالم للترايثلون في جزيرة الحديريات يتمتع بمقومات متميزة تؤهله ليكون وجهة مثالية لاستضافة منافسات الترايثلون مستقبلاً، في ظل التطوير المتواصل الذي تشهده الجزيرة، لافتاً إلى أن الاتحاد وجد في “مدن” شريكاً إستراتيجياً يسهم في الارتقاء بالفعاليات الرياضية وتطويرها.

وأوضح أريماني أن منافسات الحديريات تُقام في بيئة طبيعية مفتوحة، الأمر الذي يتطلب المحافظة على البيئة واستدامة المواقع، مؤكداً أن التعاون مع “مدن” يتيح تنظيم الفعاليات وفق أعلى المعايير البيئية التي يلتزم بها الاتحاد الدولي في جميع بطولاته.

وأشار إلى أن الشراكة طويلة الأمد مع “مدن” ستسهم في إدراج أبوظبي ضمن الجولة العالمية الجديدة للترايثلون، التي ستحتضن منافسات التأهل الأولمبي لفئتي T50 وT100، بما يعزز استضافة المزيد من الفعاليات، ويوسع نطاق انتشارها، ويرفع مستوى التغطية التلفزيونية العالمية.

وعبر رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون عن تطلع الاتحاد إلى أن تصبح أبوظبي أكثر من مجرد محطة لاستضافة السباقات، لتكون مركزاً عالمياً للتدريب واستقطاب الرياضيين على مدار العام، بما يعزز مكانتها على خريطة رياضة الترايثلون الدولية.