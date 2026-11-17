العين في 17 نوفمبر/ وام/ شهد جناح صندوق الوطن في اليوم الأول من مشاركته بمهرجان العين للكتاب الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، إقبالا كبيرا من جانب طلاب المدارس والأسر لمتابعة سلسلة من البرنامج المتكاملة التي تضم أنشطة وورش عمل وندوات وأمسيات ثقافية وتراثية وتعليمية، تستهدف الأطفال والأسر بصورة رئيسي.

وشهد الجناح تفاعلاً لافتاً من الزوار، الذين حرصوا على المشاركة في الورش والبرامج المقدمة، والاستفادة مما توفره من تجارب تجمع بين المعرفة والمتعة والإبداع، وتسهم في تعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بالهوية الوطنية الإماراتية والموروث الثقافي الأصيل.

وتضمنت الأنشطة برنامج فعاليات مميزة في "واحة الأطفال" على مدى الفترة الصباحية ، وبرنامج اقرأ لصحتك وهو برنامج توعوي صحي موجه للأسرة والطفل بالتعاون مع لجنة الصحة الطلابية بجامعة الإمارات، وورشة سنع المجالس بالتعاون مع هيئة أبوظبي للتراث إلى جانب ورش ركّب ولوّن بالتعاون مع مستشفى برجيل، وورش اصنعها وانطلق.

تأتي مشاركة الصندوق، بمهرجان العين للكتاب برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة الصندوق وذلك في إطار حرص الصندوق على توظيف الفعاليات الثقافية والمجتمعية لتعزيز قيم الولاء والانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، والمحافظة على الموروث الإماراتي ونقله إلى الأجيال القادمة، من خلال مبادرات نوعية تجمع مختلف أفراد الأسرة وتتيح لهم التفاعل مع الثقافة والتراث بأساليب مبتكرة.

وأكد سعادة ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، أن المشاركة في مهرجان العين للكتاب هذا العام تحظى بأهمية خاصة، لما يمثله المهرجان من منصة ثقافية ومعرفية تجمع أفراد المجتمع حول القراءة والمعرفة والفنون أيضا، وتوفر مساحة للتواصل بين الأجيال، مشيراً إلى أن توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك بأهمية المشاركة في هذا الحدث الثقافي المهم بمدينة العين تعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه معاليه للمبادرات الوطنية الهادفة إلى ترسيخ الهوية الإماراتية وتعزيز تماسك المجتمع، وإيمانه بأهمية الاستثمار في الأسرة والطفل باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك ومتمسك بقيمه وثابته الوطنية.

وقال القرقاوي :" يحرص صندوق الوطن على أن تكون مشاركته في مهرجان العين للكتاب قريبة من الأسرة الإماراتية وجميع أفراد المجتمع، وأن نقدم تجربة تتجاوز المفهوم التقليدي للمشاركة في المعارض والمهرجانات الثقافية، لتصبح مساحة حقيقية للتعلم والتفاعل مع التركيز على قيم وعناصر الهوية الوطنية، ومن هنا جاءت مبادرة (واحة الأطفال)، التي تمثل إحدى المحطات الرئيسية لمشاركتنا، وتقدم مجموعة متنوعة من الورش التعليمية والثقافية والتفاعلية التي تستهدف تنمية مهارات الأطفال، لاسيما طلاب المدارس، وتعريفهم بتراثهم الوطني، وتعزيز ارتباطهم بالعادات والتقاليد والقيم الإماراتية الأصيلة، واللغة العربية أيضا".

وأضاف سعادته أن استقطاب واحة الأطفال بجناح الصندوق أعداداً كبيرة من الأطفال وأسرهم في اليوم الأول للمهرجان كان هدفا مهما للجناح لأن هذه المبادرة تحمل جميع الأهداف والقيم التي يركز عليها صندوق الوطن في مشاركته الثانية بالمهرجان من خلال مجموعة متنوعة من الورش والأنشطة التي صممت لتوفير تجربة تعليمية وثقافية تفاعلية، تتيح للأطفال اكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم، والتعرف إلى جوانب من تراثهم وهويتهم الوطنية بأساليب إبداعية تتناسب مع اهتماماتهم وأعمارهم.

وأوضح سعادته أن الأنشطة التي يضمها الجناح تم تنفيذها بالتعاون مع عدد من الشركاء، من بينهم برجيل، وهيئة أبوظبي للتراث، وياس في المدارس، ومنصة الهيرات، إلى جانب ورش وأنشطة خاصة نظمها صندوق الوطن، في نموذج يعكس أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية والمجتمعية لتقديم برامج ذات أثر إيجابي في تنشئة الأجيال الجديدة، مؤكدا أن الإقبال الكبير الذي يشهده جناح الصندوق والتفاعل من الأطفال والأسر مع الأنشطة والبرامج المقدمة يعكسان أهمية توفير تجارب ثقافية وتعليمية جاذبة، تتيح للأطفال اكتساب المعرفة بطريقة عملية وممتعة، وتمنح الأسرة فرصة المشاركة في أنشطة تعزز الحوار والتواصل بين أفرادها، مشيرا على أن صندوق الوطن على قناعة بأن غرس الهوية الوطنية في نفوس الأجيال الناشئة لا يتحقق بالشعارات وحدها، وإنما من خلال تجارب حية يعيشها الأطفال ويتفاعلون معها، وتساعدهم على اكتشاف تاريخهم وتراثهم وفهم القيم التي شكلت وجدان المجتمع الإماراتي.

ولم تقتصر مشاركة صندوق الوطن على الأنشطة الموجهة للأطفال، بل امتدت إلى تقديم برنامج ثقافي وتراثي متنوع تضمن أمسيات شعرية وجلسات حوارية وعروضاً فنية ومسرحية، بالتعاون مع عدد من الجهات المجتمعية والشبابية، بهدف إبراز أصالة الموروث الإماراتي وتعزيز حضوره في الوعي المجتمعي، والتأكيد على دوره في تشكيل الهوية الوطنية وترسيخ التواصل بين الأجيال.

وتضمن البرنامج كذلك عروضاً للفنون الشعبية، وأمسيات شعرية بمشاركة نخبة من الشعراء الإماراتيين، من بينهم خليفة بن حمد، وحمد البلوشي، إلى جانب جلسة حوارية تناولت دور القراءة في تشكيل الوعي وتعزيز الهوية الوطنية.