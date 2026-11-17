دبي في 17 نوفمبر / وام / أطلقت وزارة المالية رسميا حزمة جديدة من المشاريع والحلول الرقمية المستقبلية لتعزيز جاهزية المنظومة المالية الحكومية لمتطلبات المستقبل، وذلك خلال فعالية "المالية تبتكر 2026" التي نظمتها في دبي تزامنا مع شهر الإمارات للابتكار "الإمارات تبتكر 2026".

وهدفت الفعالية، التي تركزت أعمالها هذا العام حول محور "صناع الحلول"، إلى ترسيخ الابتكار والجاهزية للمستقبل، وتوظيف التقنيات المتقدمة في المنظومة المالية الحكومية، واستعراض قصص النجاح والمشاريع الريادية بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار المالي، حيث شكلت منصة إستراتيجية ملهمة لإبراز الأثر المؤسسي والمالي لأهم الحلول والتجارب الريادية المطبقة في الوزارة.

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن بناء منظومة مالية استباقية ومستدامة في وزارة المالية يتطلب التأسيس لبيئة حاضنة للابتكار، توظف أحدث التقنيات المتقدمة وتستشرف التحولات المستقبلية لتقديم حلول رقمية نوعية ترفع من كفاءة العمل الحكومي، موضحاً أن فعالية "المالية تبتكر" تترجم هذه الرؤية على أرض الواقع عبر تمكين "صناع الحلول" وتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع استراتيجية ذات أثر ملموس في تطوير المنظومة المالية الحكومية، وتعزيز كفاءتها واستدامتها، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل.

وقال معاليه: يمثل استثمارنا في الكوادر الوطنية والطاقات الشبابية ركيزة رئيسية لاستدامة ثقافة الإبداع والريادة، فالشباب هم المحرك الأساسي لتطوير الحلول المالية المبتكرة والشاملة، وسنواصل في وزارة المالية ترسيخ منهجية التقدير والتحفيز المؤسسي لدعم كل جهد مبدع يندرج ضمن مسيرتنا نحو الريادة العالمية، وتعزيز ثقافة المبادرة والمسؤولية في تطوير حلول استباقية تواكب تطلعات الدولة ومستهدفاتها التنموية، بما يتوافق مع رؤية (نحن الإمارات 2031).

وشملت حزمة المشاريع والحلول الرقمية المستقبلية الجديدة التي تطورها الوزارة إطلاق مشروع "الميزانية التنبؤية الذكية"، و"المنظومة المالية الذكية المتكاملة للإيرادات والتحليل المالي الحكومي" التي تتضمن منصة احتساب تكلفة الخدمات ومنصة "FinGPT" للتحليل المالي الذكي ومنصة تسوية الإيرادات الاتحادية، إلى جانب مشروع "مساعد المفاوض الذكي" لمقارنة وتحليل بنود اتفاقيات الاستثمار الثنائية.

واستعرضت الفعالية أبرز المشاريع الابتكارية ذات الأثر المؤسسي والمالي، وهي منظومة رواتب موظفي الحكومة الاتحادية "مسؤول الرواتب الذكي" لتقديم أتمتة شاملة لتشغيل ومراجعة الرواتب بلا تدخل بشري، وأداة قياس جودة البيانات بالذكاء الاصطناعي "AI Data Profiler" لتحليل واكتشاف مشكلات الجودة لدعم موثوقية اتخاذ القرار، إضافة إلى منصة الاستشارات الرقمية للتشريعات المالية "FinXpert" لتقديم استشارات فورية حول التشريعات والمعايير المحاسبية.

وتخللت الحدث "منصة الأفكار" التي خُصصت لاستعراض المبادرات الواعدة ومناقشة الحلول المبتكرة، وتدوين الأفكار التطويرية وتبادل الرؤى حول سبل الارتقاء بالمشاريع القادمة، واختُتمت الفعالية بتكريم الفائزين والمتميزين من رواد الابتكار وأصحاب الإنجازات الاستثنائية، وذلك في إطار حرص وزارة المالية على ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع المؤسسي، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والابتكار المالي بما يعزز مستهدفات الأجندة الوطنية للدولة.