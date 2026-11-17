رأس الخيمة في 17 نوفمبر/وام/ نظم مركز أمان لإيواء النساء والأطفال في رأس الخيمة، الملتقى الحواري الأول بعنوان «رؤى مشتركة لمستقبل الأسرة»، بالتعاون مع مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، وبمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والأكاديمية والمجتمعية.

يأتي ذلك في إطار دعم مستهدفات عام الأسرة في دولة الإمارات، وتعزيز الشراكة المؤسسية الهادفة إلى ترسيخ الاستقرار الأسري، وحماية حقوق الإنسان، والارتقاء بجودة الحياة المجتمعية.

وأتاح الملتقى - الذي أقيم بفندق روتانا رأس الخيمة – ذا مانغروفز- منصة لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل المعرفة، واستعراض المبادرات والممارسات الناجحة التي تدعم الأسر وتعزز دورها المحوري في بناء مجتمع متماسك ومستدام.

وتركزت النقاشات على تطوير آليات العمل المشترك، وتعزيز الشراكات المجتمعية، واستكشاف الفرص المستقبلية لتطوير الخدمات والمبادرات الموجهة للأسر، إلى جانب بحث سبل مواءمة هذه الجهود مع الأولويات الوطنية الرامية إلى الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز مسارات التنمية الاجتماعية المستدامة.

وتضمن الملتقى جلسات حوارية تفاعلية، أتاحت للمشاركين طرح الأفكار والمقترحات الرامية إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات، ودعم مبادرات مجتمعية تحقق أثراً إيجابياً ومستداماً.

وقالت سعادة خديجة محمد أحمد العاجل الطنيجي، المدير العام لمركز أمان لإيواء النساء والأطفال في رأس الخيمة: «يجسد ملتقى "رؤى مشتركة لمستقبل الأسرة" أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية والمجتمعية في رأس الخيمة، لترسيخ بيئة داعمة للأسرة، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير المبادرات والخدمات المجتمعية ونفخر بمستوى المشاركة والتفاعل الذي شهده الملتقى، والذي يعكس الوعي بأهمية العمل التشاركي في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة».

وتقدمت سعادتها بخالص الشكر والتقدير إلى مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة على رعايتها الكريمة ودعمها للملتقى، وإلى جميع الجهات المشاركة التي أسهمت في إثراء النقاشات وتبادل الرؤى والأفكار البنّاءة، بما يعزز الجهود المشتركة الرامية إلى دعم الأسرة وتمكينها.

ومن خلال تعزيز الحوار وتيسير التعاون، يسعى «مركز أمان» عبر هذا الملتقى والملتقيات المقبلة إلى تطوير مبادرات وآليات عمل تسهم في استقرار المجتمع، وتستجيب لاحتياجات الأسر وتطلعاتها المتجددة، وترتقي بجودة حياتها.