دبي في 17 نوفمبر / وام / أعلن مركز دبي المالي العالمي، اليوم، حصوله على شهادة الأيزو الدولية "ISO/IEC 42001:2023" لنظام إدارة الذكاء الاصطناعي، ليصبح أول مركز مالي في العالم ينال هذه الشهادة عبر ثلاثة نطاقات تشمل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنتاجها وتوفيرها، في إنجاز يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والحوكمة المسؤولة في القطاع المالي.

ويُعد مركز دبي المالي العالمي أول مركز مالي من نوعه يحصل على اعتماد مستقل من طرف ثالث يؤكد امتثال نظامه لحوكمة الذكاء الاصطناعي للمعايير الدولية، بما يشمل استخدام التقنية في عملياته الداخلية، وتطوير الأدوات والمنصات الذكية، وتوفير الخدمات والبنية التحتية المرتبطة بها.

وأكدت علياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي، أن الحصول على الشهادة عبر النطاقات الثلاثة يمثل إنجازاً استراتيجياً يعزز مكانة المركز مرجعاً عالمياً لحوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول، ويمنح الشركات والمواهب العاملة ضمن منظومته الثقة في العمل داخل بيئة تخضع لمعايير حوكمة دولية صارمة، مشددة على التزام المركز بقيادة مستقبل القطاع المالي من خلال الابتكار المسؤول، ودعم طموحات دبي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في مجالي الذكاء الاصطناعي والابتكار.

ويشمل نطاق الشهادة منظومة مركز دبي المالي العالمي التي تضم أكثر من 10 آلاف شركة مسجلة، ما يعزز ثقة المؤسسات المالية والشركات العالمية في بيئة الأعمال بالمركز، ويوفر ضمانات مستقلة بشأن تطبيق معايير حوكمة الذكاء الاصطناعي، لا سيما أن شهادة "ISO/IEC 42001:2023" تُعد أول معيار دولي لنظام إدارة الذكاء الاصطناعي، حيث تحدد متطلبات إنشاء وتطبيق وتطوير أنظمة الحوكمة المسؤولة طوال دورة حياة التقنية، بما يضمن الشفافية والموثوقية وإدارة المخاطر.

وشدد المركز على مواصلة التعاون مع الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والشركات العاملة ضمن منظومته، للارتقاء بمعايير حوكمة الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي على المستويين الإقليمي والعالمي.