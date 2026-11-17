دبي في17نوفمـبر / وام / أطلقت وزارة تمكين المجتمع برنامج "مَطْلَع"، لتعزيز الجاهزية المهنية والريادية والوعي المالي لأبناء الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي من الفئة العمرية بين 13 و24 سنة، عبر ورش تدريبية ومبادرات نوعية لتنمية مهاراتهم المستقبلية وإكسابهم الخبرات العملية للاندماج في سوق العمل والانطلاق إلى مرحلة ريادة الأعمال.

ويُعد البرنامج المرحلة التأسيسية التي تسبق مساري "التمكين المهني وتمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية" ضمن برنامج "مدار.. منظومة التمكين الاقتصادي"، ويُنفذ بالتعاون مع شركاء من الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والاقتصادية والتعليمية لتكامل الأدوار في ترسيخ ثقافة الإنتاج والعمل الحر وبناء مستقبل اقتصادي مستدام ينقل الأسر الإماراتية من الاعتماد على الدعم الاجتماعي إلى المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية، فيما يستوحي "مَطْلَع" دلالته من علم الفلك إشارةً إلى لحظة ظهور النجم أو الجرم السماوي في الأفق كبداية وانطلاق نحو آفاق جديدة تمكّن الناشئة والشباب من اكتشاف إمكاناتهم ورسم ملامح مستقبلهم بوعي وثقة.

وأوضحت أحلام الأحمد، مدير إدارة التمكين الاجتماعي والاقتصادي، أن البرنامج يتضمن 3 مسارات رئيسية؛ يشمل الأول "الجاهزية الريادية" للفئة بين 13 و18 سنة لتنمية الفكر الريادي ومهارات تأسيس وإدارة المشاريع وتأهيلهم لبرنامج رواد الأعمال من الأسر الإماراتية والمشاركة في معرض الوزارة ضمن "جناح 971 من المجتمع" في القرية العالمية، ويهدف الثاني "الجاهزية المهنية" للفئة بين 15 و18 سنة إلى بناء الجاهزية المهنية ومهارات المستقبل عبر ورش عملية في الإرشاد والتوجيه المهني وأخلاقيات العمل والابتكار، بينما يُعنى الثالث "الثقافة المالية" للفئة بين 18 و24 سنة بإدارة الموارد المالية واتخاذ قرارات مالية واعية تعزز استقلالهم الاقتصادي عبر برامج محاكاة القرارات المالية وتنظيم "هاكاثون الثقافة المالية".

وأشارت الأحمد إلى إسهام هذه المسارات في اكتشاف ميول الأبناء وإطلاق قدراتهم وتوجيههم للمسارات الأنسب، وإتاحة تحويل أفكارهم إلى نماذج أولية وتجارب بيع حقيقية في بيئة عملية آمنة ترسخ السلوك المهني وتنمي الوعي المالي، فضلاً عن إشراك أولياء الأمور بوصفهم شركاء داعمين في رحلة أبنائهم، مبينةً أنه يتعين في حال رغبة أولياء الأمور بمشاركة أكثر من ابن أو ابنة تعبئة استمارة تسجيل منفصلة لكل منهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة www.moce.gov.ae، ليتولى فريق البرنامج التواصل مع المسجلين وتزويدهم بالتفاصيل والمواعيد والخطوات اللاحقة.