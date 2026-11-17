أبوظبي في 17 نوفمبر/ وام/ أعلنت شركة "اتصالات الإمارات"، بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، نشر دراسة بحثية خضعت للمراجعة والإشراف، وذلك في إطار جهودهما لدفع مسيرة الأبحاث المتعلقة بشبكات الجيل السادس.

تتمحور الدراسة التي تم نشرها في المجلة المفتوحة لجمعية الاتصالات، الصادرة عن معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات حول طبقة مخصصة للذكاء الاصطناعي تُعرف باسم (AI-plane)، وتعمل بالتوازي مع الطبقات المسؤولة عن نقل بيانات المستخدمين والتحكم في الاتصالات وإدارة العمليات التشغيلية.

تقدم الدراسة تصوراً متكاملاً لشبكات الجيل السادس القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتوضح سبل دمج الذكاء الاصطناعي في الأسس التي تقوم عليها شبكات الاتصالات المتنقلة المستقبلية، بما يمكّنها من استباق الطلب وتحسين الأداء والتنبؤ بالأعطال المحتملة والعمل بمستويات أعلى من الاستقلالية.

وتوفر هذه الطبقة مرجعاً موحداً لمشغلي الاتصالات وموردي التقنيات والجهات المعنية بوضع المعايير، يوضح كيفية تمكين شبكات الجيل السادس من التعلم واتخاذ القرارات وتنفيذ الإجراءات بصورة ذاتية.

وقال مروان بن شكر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «اتصالات الإمارات» وأحد المشاركين في إعداد الدراسة: "أسهم كل جيل من أجيال تقنيات الاتصالات المتنقلة في زيادة سرعة الشبكات، إلا أن الجيل السادس سيكون الأول الذي يمنحها القدرة على التفكير".

وأضاف :" عندما يصبح الذكاء جزءاً أصيلاً من بنية الشبكة، فإن ذلك سيمكنها من استباق الطلب والتنبؤ بالأعطال ومعالجتها قبل أن يلاحظها المتعاملون، فيما ينتقل دور المهندسين من تشغيل الشبكة إلى تحديد النتائج التي ينبغي لها تحقيقها".

وقال إنه مع هذه الدراسة، يمتد نطاق أبحاثنا المشتركة مع جامعة خليفة ليشمل كيفية إعداد شبكات الجيل السادس واستشعارها وبنائها، وسنواصل طرح هذه الأبحاث في كافة المحافل المعنية برسم ملامح هذا الجيل وتحديد معاييره".

وقال البروفيسور بيان شريف، الرئيس الأكاديمي لجامعة خليفة: "تتجلى أهمية هذا التعاون في الربط بين البحث العلمي الرصين والتحديات الفعلية التي يواجهها قطاع الاتصالات ومن خلال الجمع بين الخبرات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة وهندسة الشبكات، يسهم باحثونا في تطوير المعارف والأسس التي يمكن الاستناد إليها في بناء أنظمة اتصالات الجيل السادس المستقبلية، ودعم النقاشات الدولية المتعلقة بوضع معاييرها ومواصفاتها القياسية.. ويجسد هذا التعاون الدور الذي تؤديه الشراكات بين الجامعات وقطاع الصناعة في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى قدرات تكنولوجية مستدامة على المدى الطويل، وتعزيز إسهامات دولة الإمارات في تطوير التقنيات الرقمية الناشئة".

وتحدد الدراسة الهدف النهائي في تحقيق اتصال ذاتي التشغيل، تتمكن فيه الشبكات من تخطيط الخدمات وتقديمها وضمان استمراريتها واستعادتها بصورة مستقلة، إذ يقتصر الإشراف البشري على تحديد التوجهات العامة ووضع السياسات والتعامل مع الحالات الاستثنائية.

واستناداً إلى مقياس المستويات الستة للاستقلالية الذي وضعه منتدى «TM Forum»، تستعرض الدراسة مسار تطور الشبكات الحالية، التي تعتمد إلى حد كبير على المساعدة البشرية والأتمتة الجزئية، وصولاً إلى مستويات أعلى من الاستقلالية.

وتستهدف المنظومة المقترحة بلوغ المستويين الثالث والرابع في المجالات التي تم التحقق من جاهزيتها، على أن يكون الوصول إلى المستويين الرابع والخامس في العمليات التشغيلية الاعتيادية هدفاً استراتيجياً على المدى الطويل.

وتميز الدراسة بين الشبكات القائمة على الذكاء الاصطناعي (AI-native) والشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI-assisted)، وذلك وفق ستة أبعاد تشمل كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في المنظومة، وطبيعة دور المشغلين البشريين.

وتطرح الدراسة منظومة مرجعية يتوزع فيها وكلاء الذكاء الاصطناعي على أربع طبقات، تبدأ من الأجهزة المتصلة وتمتد إلى الحوسبة السحابية، إلى جانب منظومة متكاملة لإدارة دورة حياة نماذج الذكاء الاصطناعي.

ويُعد (التوأم الرقمي) للشبكة أحد المكونات الرئيسية في هذه البنية، وهو نسخة رقمية من الشبكة الفعلية تتم مزامنتها معها بصورة مستمرة، وتوفر بيئة آمنة لاختبار التقنيات الجديدة قبل تطبيقها ويتيح ذلك لمشغلي الاتصالات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة واختبارها، بما في ذلك تشغيلها في وضع المحاكاة الظلية (Shadow Mode) مقابل الشبكة الفعلية، قبل السماح لها بالتأثير في حركة البيانات الحية.

وتربط الدراسة بين التصميم القائم على الذكاء الاصطناعي ومختلف الأطر والمعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك معيار IMT-2030 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، وإصدارات 18 إلى 21 من مشروع شراكة الجيل الثالث (3GPP)، وتحالف الشبكات المفتوحة للراديو، وتحالف الذكاء الاصطناعي وشبكات النفاذ الراديوي، والمعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات.

وتحدد الدراسة خارطة طريق من ثلاث مراحل تشمل البحث وإعداد النماذج الأولية، وتمتد بين عامي 2026 و2027، ووضع المعايير وإجراء التجارب ما قبل التجارية، وتمتد بين عامي 2027 و2029)، ثم الإطلاق التجاري والتطوير المستمر، والذي سيكون بين عامي 2029 و2032 وما بعدها.

وجرى تطوير هذا العمل ضمن إطار دولة الإمارات لشبكات الجيل السادس، الذي تنسقه هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ويعكس ذلك نهجاً وطنياً يقوم على التعاون بين مشغلي الاتصالات والجامعات للإسهام بصورة مشتركة في تحديد المتطلبات وتطوير المنظومات التي تعمل هيئات المعايير العالمية حالياً على اعتمادها ضمن منظومة الجيل السادس.

وتُكمل هذه الدراسة أحدث حلقات سلسلة بحثية مؤلفة من ثلاثة أجزاء، أعدتها «اتصالات الإمارات» وجامعة خليفة خلال عام 2026.

كانت الدراسة البحثية الأولى، التي نُشرت في يوليو، قد تناولت تقنيات الاستشعار والاتصالات المتكاملة، واستعرضت إمكانات توظيف شبكات الجيل السادس في تطبيقات تشمل النقل الذكي والأتمتة الصناعية والمدن الذكية.

فيما نشرت الدراسة الثانية في أكتوبر بالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي و قدمت إطاراً هندسياً لاستخدام نطاق الموجات السنتيمترية لزيادة سعة الشبكات، مع تحقيق الاستفادة المثلى من البنية التحتية القائمة.

وتركز الدراسة الأحدث على بُعد الذكاء، وتوضح كيف يمكن للبنية القائمة على الذكاء الاصطناعي بطبيعتها أن تربط بين هذه القدرات وتتكامل معها.