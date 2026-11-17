دبي في 17 نوفمبر / وام / أكدت الدكتورة ابتسام المزروعي، المديرة التنفيذية لشؤون استشارات التكنولوجيا في دائرة المالية – أبوظبي، رئيسة مجلس إدارة مبادرة "الذكاء الاصطناعي من أجل المصلحة العامة" التابعة للأمم المتحدة، أن دولة الإمارات لم تعد تكتفي بمواكبة التحولات التكنولوجية العالمية، بل أصبحت شريكا في صناعتها ومُصدّرة لتقنيات الذكاء الاصطناعي ورائدة في تشريعاته، مستهدفة تقديم 50% من خدماتها الحكومية عبر الذكاء الاصطناعي المساعد "Agentic AI" بحلول عام 2028 لقيادة التحول الرقمي الحكومي عالميا.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الثانية لمبادرة "أول إماراتية" التي نظمتها مؤسسة دبي للمرأة في متحف الاتحاد بدبي، بحضور سعادة نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، وأدارتها الإعلامية ميرة المهيري من مؤسسة دبي للإعلام، لاستعراض المسيرة العلمية والمهنية للدكتورة المزروعي وانتقالها من البحث الأكاديمي إلى قيادة مشروعات تكنولوجية متقدمة وتوجيه استخدام الذكاء الاصطناعي دوليا، بوصفها أول إماراتية تحصل على درجة الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي لهندسة الاتصالات اللاسلكية وعلوم الحاسوب من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وعضوا في مجلس تطوير الذكاء الاصطناعي في كازاخستان الذي يرأسه فخامة رئيس جمهورية كازاخستان، وعضواً في مجلس أمناء الجامعة الأميركية في الشارقة.

وأشارت المزروعي إلى حرص الدولة على تبادل أفضل الممارسات وتصدير خدماتها الحكومية الرقمية ومنها منصة "تم" لحكومة أبوظبي، واستباقها لتحولات سوق العمل بتطوير المناهج التعليمية وتدريب الموظفين في مختلف القطاعات، ومنهم 80 ألف موظف في الحكومة الاتحادية، موضحة أن الذكاء الاصطناعي سيستحدث أسواقا ووظائف جديدة كما حدث سابقا في قطاعي الطيران والبرمجيات، مع بقاء الإنسان صاحب الفكر والعقل واللمسة الإنسانية في الإبداع واتخاذ القرار.

واستعرضت تجربة تكوين فريق بحثي متخصص في الخوارزميات لبناء نماذج وطنية تلائم الهوية والقيم والثقافة الإماراتية بدلاً من الاكتفاء بالنماذج العالمية، وتجاوز شح موارد الحوسبة عالمياً عقب جائحة كورونا لإطلاق نموذج "نور" في أبريل 2022 كأول نموذج عالمي يتحدث العربية، واستخدامه في صياغة مقال بالعربية عن التغير المناخي نشرته صحيفة الاتحاد في نوفمبر 2022 بتوقيع "نور" قبل إطلاق "ChatGPT"، ثم الانتقال بثقة القيادة إلى تطوير عائلة نماذج "فالكون" مفتوحة المصدر ببيانات محلية موثوقة، ومنها "Falcon 40B" في مايو 2023 كأول نموذج لغوي كبير مفتوح المصدر يُطوَّر محلياً في الشرق الأوسط، و"Falcon 180B" ونماذج أخرى تنافس عالمياً.

وتطرقت المزروعي، خلال الجلسة التي أشادت في مستهلها بمؤسسة دبي للمرأة وبدلالات انعقاد الحوار في متحف الاتحاد المرتبطة بتأسيس الدولة ودعمها للمرأة، إلى بداياتها العلمية وأثر التعليم الحكومي في بناء الإنسان، وتحول رغبتها في المرحلة الثانوية من دراسة الطب والجراحة إلى هندسة الاتصالات والشبكات والتحاقها بجامعة الإمارات بدعم أسرتها وشغفها بالعلم، إلى جانب الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة واستثمارها المبكر في الابتكار، وما أظهرته جائحة "كوفيد-19" واضطراب سلاسل توريد الشرائح الإلكترونية من أهمية الاستعداد المبكر للمستقبل.

كما تناولت دورها الأممي في تمكين الدول النامية والناشئة من الوصول للتكنولوجيا المتقدمة وتسخير الذكاء الاصطناعي لمعالجة شح المياه والتغير المناخي ووصول المرأة بالمناطق النائية للخدمات الصحية، مستعرضةً تطوير نموذج ذكاء اصطناعي توليدي مع شركة ناشئة في أفريقيا بتكلفة لا تتجاوز 25 دولاراً للجهاز لإرشاد الحوامل دون إنترنت، فضلاً عن التعاون الدولي لصياغة الأطر الأخلاقية والتشريعات المنظمة، وتسخير التكنولوجيا لخدمة الإنسان بأثر مستدام.

وثمّنت دور مؤسسات الدولة في تمكين المرأة بقطاع التكنولوجيا، وفي مقدمتها الاتحاد النسائي العام الذي أسسته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ومؤسسة دبي للمرأة برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وما تتيحه الجهات الحكومية والخاصة من تدريب وبعثات دراسية، مشددة على مسؤولية المرأة في استثمار هذه الفرص ومسؤولية الكبار في مساندة الجيل الجديد؛ ودعت الشابات الإماراتيات إلى مواصلة التعلم وربط طموحاتهن بالأهداف الوطنية لترك أثر إيجابي مستدام.

من جانبها، أعربت سعادة نعيمة أهلي عن شكرها للدكتورة ابتسام المزروعي، مؤكدة أن مبادرة "أول إماراتية" تجمع بين الاحتفاء بالتجارب الوطنية الرائدة ونقل خبراتها لإلهام الأجيال الجديدة، وأن المزروعي تعد نموذجاً وطنياً مشرفاً لريادة المرأة الإماراتية في التكنولوجيا المتقدمة والمشاركة في صناعة مستقبلها عالمياً.