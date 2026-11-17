أبوظبي في 17 نوفمبر / وام / أعلن بنك أبوظبي التجاري إبرام شراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، في خطوة تُرسّخ حضوره على الساحة الدولية، وتمنحه منصةً للإسهام الفاعل في الحوار الاقتصادي والمالي الذي يرسم ملامح الاقتصاد العالمي.

وتُتيح هذه الشراكة لبنك أبوظبي التجاري تبادل الخبرات بما ينسجم مع أولوياته الإستراتيجية، كما سيشارك البنك من خلالها تجربته في قطاع الخدمات المالية، ومرونته التشغيلية، ونهجه في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب المساهمة في دعم النمو الاقتصادي المستدام.

ويجسّد هذا التعاون الحضور الدولي المتنامي لبنك أبوظبي التجاري، بما يتماشى مع إستراتيجيته الهادفة إلى دعم الشركات في دولة الإمارات على تحقيق طموحاتها للتوسع عالمياً، ومساندتها في الوصول إلى أسواق جديدة.

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، إن القطاع المالي العالمي يشهد مرحلة تحوّل نوعية، تقودها ديناميكية متنامية في حركة التجارة والاستثمار، ووتيرة متسارعة من الابتكار التكنولوجي، لتتشكّل معها فرص جديدة أمام مختلف القطاعات والأسواق؛ وفي ظل هذه المتغيرات، تضطلع البنوك، بالتعاون مع صنّاع السياسات والشركات، بدور محوري في بناء الثقة التي تُعدّ ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي على المدى الطويل، وانطلاقاً من مكانتنا كمؤسسة مصرفية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، نتطلّع في بنك أبوظبي التجاري إلى الإسهام في نقاشات المنتدى حول مستقبل الاقتصاد العالمي.

وأكد ألكسندر رافول، رئيس قطاع الأعمال وعضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي، ثقته بأن تركيز المجموعة على الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي سيسهم في دعم جهود بناء اقتصاد عالمي أكثر مرونةً وشمولاً، مبديا تطلعه إلى شراكة مثمرة مع البنك، وإلى ما سيقدّمه من رؤى قيّمة تُثري النقاشات الدولية خلال السنوات المقبلة.