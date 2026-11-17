مسقط في 17 نوفمبر/وام/ التقى معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في مسقط معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان.

جاء ذلك على هامش مشاركة الهيئة في أعمال "منتدى خطة مسقط العالمي" الذي استضافته العاصمة العمانية مسقط أمس (الاثنين) تحت عنوان: “من الالتزام الدولي إلى الأثر المحلي: الوقاية وصناعة السلام”.

وأشاد معالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان بعمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وثمن الجهود الرائدة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم مسيرة السلام العالمي وترسيخ قيم التعايش السلمي والتسامح والأخوة الإنسانية بين الشعوب.

تناول الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون في الشأن الديني، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بصورة مبتكرة ومتطورة تلبي تطلعات البلدين الشقيقين.