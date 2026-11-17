دبي في 17 نوفمبر/وام/ أطلقت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» مبادرات مجتمعية وابتكارية تستهدف دعم الكوادر الأمنية وتعزيز التواصل معها، وذلك خلال مشاركتها في النسخة الخامسة من القمة الشرطية العالمية المقامة حالياً في دبي.

وقال الدكتور محمد الحسن، مدير الإعلام المؤسسي في المؤسسة، إن المشاركة في النسخة الحالية من القمة الشرطية العالمية تتضمن إطلاق عدداً من المبادرات، أبرزها مبادرة «مشكور» تحت شعار «دبي لا تنسى حراسها»، التي تستهدف تكريم حراس الأمن العاملين في مختلف المواقع والظروف، من خلال تقديم مكافآت مالية يومية لهم، تقديراً لجهودهم في الحفاظ على الأمن والسلامة.

وأوضح الحسن في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات /وام/ أن المبادرة تسلط الضوء على الدور الذي يؤديه حراس الأمن وجهودهم اليومية في حماية المواقع والمنشآت، مشيراً إلى حرص المؤسسة على الوصول إليهم في مواقع عملهم وتقديم المكافآت لهم، تعبيراً عن التقدير والامتنان لما يقدمونه من خدمات.

وأضاف أن المؤسسة تستعرض أيضاً منصة «سيرا شات»، الموجهة إلى حراس الأمن والمشرفين والعاملين في القطاع، والتي توفر عبر تطبيق «واتساب» قناة للتواصل والاستفادة من الخدمات والاستشارات وتقديم الشكاوى، إلى جانب ألعاب وأنشطة تفاعلية لتنمية المهارات الذهنية، فضلاً عن مكافآت يومية.

وأشار إلى مشاركة المؤسسة في مبادرة «شكراً للإمارات»، التي تتيح للمواطنين والمقيمين والزوار، والمشاركين من خارج الدولة، التعبير عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات وتقدير ما تنعم به من أمن وأمان، موضحاً أن المبادرة سجلت أكثر من مليون زيارة حتى الآن.

ولفت إلى أن المبادرة تتضمن خريطة تفاعلية للعالم تعرض أعلام الدول التي يشارك منها المتفاعلون، إلى جانب ألبوم للصور التفاعلية يتيح للزوار التعرف على قصص تحكي جوانب من تجربة دولة الإمارات في الأمن والأمان، من خلال توجيه كاميرات الهواتف الذكية نحو الصور المعروضة.

وأكد أن المشاركة في القمة الشرطية العالمية فرصة للتواصل مع الشركات والجهات العاملة في القطاع الأمني، والتعرف على أحدث التقنيات واستعراض المبادرات التي تطورها المؤسسة.

تأسست مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في دبي عام 2016، بهدف تنظيم قطاع الأمن الخاص وتطوير أنظمته وخدماته، وتعزيز مستويات الأمن والسلامة من خلال تطبيق أفضل المعايير العالمية، والإشراف على ترخيص حراس الأمن وأنظمة المراقبة، إلى جانب تطوير الأنظمة الذكية وتأهيل الكوادر العاملة في القطاع.