دبي في 17 نوفمبر / وام / تعتزم مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تنظيم مجموعات دعم نفسي متنوعة داخل مقرها وخارجه، تشمل مجموعات متخصصة للنساء والأطفال من ضحايا العنف والإساءة، وأخرى مجتمعية تستهدف النساء في إمارة دبي وتركز على تنمية المهارات الحياتية والأسرية ومواجهة التحديات وبناء علاقات اجتماعية أكثر توازنا واستقرارا.

ويأتي ذلك ضمن جهود المؤسسة لتوسيع نطاق خدمات المساندة النفسية والاجتماعية في الإمارة لتخفيف الأعباء النفسية وتعزيز مهارات التكيف والحد من العزلة الاجتماعية بما يرتقي بجودة الحياة والاستقرار الأسري والمجتمعي، حيث نظمت اللقاء التعريفي الأول بشأن مجموعات الدعم النفسي في المجتمع المحلي بقاعة جمعية النهضة النسائية بالخوانيج بمشاركة عدد من النساء، للتعريف بدور هذه المجموعات في تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية والتعامل مع التحديات الحياتية والأسرية.

وأكدت سعادة شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن الاستثمار في الصحة النفسية والاجتماعية للمرأة يُعد استثمارا في استقرار الأسرة وتماسك المجتمع، مشيرة إلى مواصلة تطوير خدمات المؤسسة وبرامجها المجتمعية وفق رؤية تضع الإنسان في صميم أولوياتها للانتقال بالدعم من نطاق الاستجابة للاحتياجات إلى تعزيز الوعي والوقاية وبناء القدرة على مواجهة التحديات، انطلاقاً من الإيمان بأن المساندة النفسية والاجتماعية مسؤولية إنسانية ومجتمعية مشتركة تقتضي توسيع الاستفادة من مجموعات الدعم لترسيخ التكافل والتضامن وتمكين المرأة بالثقة والوعي والأدوات الداعمة لتوازنها وجودة حياتها.

واستعرضت الدكتورة غنيمة البحري، مدير إدارة الرعاية والتأهيل بالمؤسسة، خلال عرض تعريفي مفهوم مجموعات الدعم وأهدافها ومنهجياتها وفوائدها في تبادل الخبرات وتعزيز الانتماء والتعامل الإيجابي مع الضغوط، موضحةً ارتكازها على ضوابط مهنية وإنسانية تبني بيئة داعمة تحفظ الكرامة والثقة، تشمل الخصوصية وحرية المشاركة وتقبّل اختلاف التجارب والإصغاء دون أحكام مسبقة أو ضغوط للإفصاح عن المعلومات الشخصية.

وبيّنت أن هذه المجموعات القائمة على المساندة المتبادلة تختلف عن العلاج الجماعي ولا تُعد بديلاً عن العلاج النفسي أو التدخلات المتخصصة، مؤكدةً أهمية التوعية بحدودها ومسارات الحصول على الخدمات المهنية عند الحاجة، فيما شمل اللقاء التعريف بفريق المبادرة والميسّرات وأنواع المجموعات وآليات تنظيمها وإجراءات التسجيل والإجابة عن تساؤلات الحاضرات.