أبوظبي في 17 نوفمبر / وام / حصل "بنك أبوظبي الحيوي"، المبادرة الإستراتيجية المشتركة بين دائرة الصحة – أبوظبي ومجموعة "M42"، على اعتماد جمعية تطوير الدم والعلاجات الحيوية (AABB)، بعد استيفائه المعايير الدولية للجودة والسلامة في جمع الدم والعلاجات الخلوية ودم الحبل السري ومعالجتها وحفظها، بما يدعم تطوير منظومة علوم الحياة والبحوث الطبية والعلاجات المتقدمة في الإمارة.

ويشمل اعتماد الجمعية، الذي يعد من المعايير المتخصصة في مجال بنوك دم الحبل السري، متطلبات تتعلق بفحص المتبرعين ومعالجة العينات وحفظها وضمان صلاحيتها على المدى الطويل، كما يؤكد مطابقة البنية التحتية والبروتوكولات التشغيلية في البنك لمتطلبات الجودة والسلامة المعترف بها دوليا، بما يدعم الاستفادة من العينات في زراعة الأعضاء والأنسجة والبحوث الطبية وتطوير العلاجات الخلوية.

ويأتي الاعتماد دعما لخطط البنك الرامية إلى إنشاء سجل عام لدم الحبل السري، يتيح توسيع نطاق الوصول إلى الوحدات المتبرع بها والاستفادة منها في زراعة الأعضاء والأنسجة، فضلاً عن دعم التطبيقات العلاجية والبحوث الطبية في المنطقة.

وقال بول داوني، المدير العام لبنك أبوظبي الحيوي، إن الحصول على الاعتماد يعكس التزام البنك بمعايير الجودة في حفظ دم الحبل السري، ويدعم جهوده لتطوير منظومة متكاملة لحفظ العينات الحيوية، بما يفتح آفاقا أوسع للبحث والابتكار في مجالات الطب التجديدي والعلاجات الخلوية، مشيرا إلى أن البنك يعمل على توسيع نطاق خدماته وتعزيز شراكاته مع مؤسسات الرعاية الصحية والبحث العلمي، وتطوير قدراته لمواكبة التطبيقات المستقبلية في هذه المجالات.

وقالت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي، إن الاعتماد يعكس مستوى البنية التحتية التي يمتلكها البنك لدعم التطورات المستقبلية في علوم الحياة، ويسهم في تعزيز الربط بين مخرجات البحث العلمي وتطبيقاتها السريرية، بما يدعم تحسين النتائج الصحية وتطوير منظومة الابتكار الطبي في الإمارة.

وجاء الإعلان عن الاعتماد بالتزامن مع استضافة البنك الندوة السنوية لمؤتمر أمراض النساء والتوليد للبحث والتطوير (CORD)، التي جمعت أطباء وخبراء لمناقشة مستجدات بنوك دم الحبل السري والطب التجديدي والعلاج الخلوي وحفظ الخصوبة.

وتناولت الندوة السنوية لمؤتمر أمراض النساء والتوليد للبحث والتطوير عدداً من الموضوعات، من بينها دور بنوك دم الحبل السري في الطب التجديدي، والتطورات في العلاج الخلوي، ودور أطباء النساء والتوليد في الرعاية الروتينية للأمومة، إلى جانب المستجدات العلمية في مجال حفظ الخصوبة.

كما بحث المشاركون الابتكارات في بنوك دم الحبل السري والتطبيقات العالمية للخلايا الجذعية وآفاق العلاج الخلوي، بما في ذلك الأبحاث المتعلقة بالخلايا التائية ذات مستقبلات المستضد الخيمرية (CAR-T)، ومستقبل بنوك العينات الحيوية، واختُتمت الندوة بجولة في منشأة بنك أبوظبي الحيوي.

ويحتوي دم الحبل السري على خلايا جذعية مكونة للدم تستخدم في علاج أكثر من 80 حالة مرضية حول العالم، كما تتواصل الأبحاث حول إمكاناتها في تطوير علاجات خلوية جديدة وتطبيقات الطب التجديدي، ما يعزز أهمية حفظها وتطوير البنية التحتية المتخصصة للتعامل معها.