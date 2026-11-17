أبوظبي في 17 نوفمبر/وام/ أعلنت (فنتشر ون) ومعهد الابتكار التكنولوجي، التابعان لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة توقيع اتفاقية مع مجموعة غراسيا في أبوظبي، لدعم الاختبارات الميدانية للتكنولوجيا الزراعية في مزارع الباهية، والتي تهدف إلى تطوير حلول من شأنها مساعدة المزارعين في دولة الإمارات على تعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة استخدام الموارد.

وتشمل التجارب مواد هلامية مائية (هيدروجيل) مصنوعة من مواد حيوية طورها معهد الابتكار التكنولوجي، وأظهرت نتائج واعدة خلال الاختبارات في البيوت المحمية، إذ أسهمت في خفض كميات المياه والأسمدة المستخدمة، فضلاً عن زيادة إنتاجية مجموعة من المحاصيل المزروعة في أنواع مختلفة من التربة المحلية.

وستقيّم الاختبارات في مزرعة غراسيا بمنطقة الباهية أداء هذه المواد في ظروف زراعية فعلية، فيما ستسهم نتائج هذه التجارب وتجارب شركاء آخرين في تقييم فرص طرحها تجارياً في دولة الإمارات.

ويعكس المشروع طموحاً مشتركاً لتطوير حلول التكنولوجيا الزراعية الملائمة للزراعة في المناطق القاحلة، بما يدعم أهداف دولة الإمارات في مجال الأمن الغذائي والمحافظة على الموارد المائية.

وقال رضا نيدهك، الرئيس التنفيذي لفنتشر ون: "يُعدّ الأمن الغذائي والمائي من أبرز التحديات التي تواجه الدول ويقدّم حلّنا استجابة لكلا التحديين، فيما يمثّل اختباره بالتعاون مع مجموعة غراسيا خطوةً مهمةً بالنسبة لنا، وسنختبر فعالية الهلام المائي وجدواه الاقتصادية في ظروف زراعية واقعية وتشكّل مثل هذه الشراكات جزءاً أساسياً من نهجنا في التطوير المشترك لحلول جاهزة للسوق تُحدث أثراً ملموساً على أرض الواقع.

من جانبه، قال البروفيسور فيل هارت، كبير الباحثين في مركز بحوث الطاقة المتجددة والمستدامة التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي: "كل قطرة ماء ننجح في الاحتفاظ بها داخل التربة يمكن أن تسهم في إنتاج المزيد من الغذاء، وهذا ما يجعل عملنا بالغ الأهمية لدولة الإمارات، ويمنح فريقنا دافعاً كبيراً لمواصلة تطويره وستتيح لنا مزارع غراسيا الآن اختبار أدائه في ظروف الزراعة الفعلية وإذا جاءت النتائج الميدانية متسقة مع ما حققناه حتى الآن، فقد يفتح ذلك إمكانات جديدة أمام الزراعة في البيئات الصحراوية".

بدوره، قال سعادة حامد الحامد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة غراسيا: "نؤمن بأن القرارات التي تستند إلى البحث العلمي والدراسات الدقيقة والبيانات الموثوقة هي الأقدر على تحقيق نتائج أكثر فاعلية وأثراً.. وانطلاقاً من تقديرنا لما يمتلكه معهد الابتكار التكنولوجي وفنتشر ون من قدرات وخبرات، وما يبذلانه من جهود لتطوير القطاع الزراعي، نتطلع من خلال هذه الشراكة المتكاملة إلى توليد بيانات قيّمة واستكشاف فرص جديدة والمساهمة في دفع القطاع الزراعي نحو مستويات أعلى من التطور والابتكار محلياً وعالمياً".

وتستمر التجارب طوال موسم الزراعة 2026/2027 في مزارع غراسيا بمنطقة الباهية على أن تُختبر عدة تركيبات من الهلام المائي على محاصيل الخيار والسبانخ داخل البيوت المحمية وفي الحقول المفتوحة. وستُقارن النتائج بمحاصيل لم تُعالج بالهلام المائي، بهدف تحديد أفضل ظروف وأساليب التطبيق التي تحقق للمزارعين في دولة الإمارات أعلى عائد ممكن على الاستثمار.

جدير بالذكر أن الهلام المائي يُصنع من مخلفات نباتية ومخلفات القهوة المتوافرة في المنطقة، ويُضاف إلى التربة على شكل حبيبات أثناء الزراعة.

وعند الري، تتمدد بنية الهلام المائي لتحتفظ بالمياه والعناصر الغذائية، ثم تطلقها تدريجياً في منطقة جذور النباتات مع نموها.

صُمم (الهلام المائي) خصيصاً للعمل بكفاءة في البيئات الصحراوية والجافة وغالباً ما تتراجع فعالية المواد الهلامية المائية الاصطناعية التقليدية.

وعلى خلاف البوليمرات الاصطناعية، يتحلل الهلام بالكامل في التربة من دون أن يترك مخلفات من الجسيمات البلاستيكية الدقيقة، ما يسهم في تعزيز البيئة الحيوية للتربة على المدى الطويل.

تأتي التجربة الميدانية المشتركة دعماً لأهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، الرامية إلى أن تتصدر دولة الإمارات مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، وكذلك استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، التي تستهدف خفض إجمالي الطلب على المياه بنسبة 21%.

وعقب استكمال التجارب الحالية، تتطلع فنتشر ون ومعهد الابتكار التكنولوجي ومجموعة غراسيا إلى تطوير شراكة طويلة الأمد تسهم في توعية المزارعين وتطوير مهاراتهم ودعم التوسع في استخدام الهلام المائي وغيره من حلول التكنولوجيا الزراعية على مستوى الدولة.