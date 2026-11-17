أنطاليا في 17 نوفمبر / وام / أكدت سعادة ميرة سلطان السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة لجنة التنمية المستدامة في الاتحاد البرلماني الدولي، أن خفض انبعاثات غاز الميثان يُعد من أسرع الوسائل وأكثرها فاعلية للحد من الاحترار العالمي على المدى القريب، مشددة على أهمية الإدارة الفعالة للنفايات ودور البرلمانات في دعم الجهود الرامية إلى الحد من هذه الانبعاثات وحماية الصحة العامة.

جاء ذلك خلال رئاستها جلسة بعنوان "من الحد من النفايات إلى العمل المناخي: بناء مجتمعات أكثر صحة من خلال العمل البرلماني للحد من انبعاثات الميثان"، ضمن أعمال الاجتماع البرلماني المصاحب لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، الذي عقد في مدينة أنطاليا بجمهورية تركيا، بتنظيم مشترك من الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية الوطنية الكبرى التركية.

وأوضحت السويدي أن غاز الميثان مسؤول عن نحو ثلث الاحترار العالمي الحالي، وأن قدرته على التسبب في الاحترار تفوق قدرة ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 80 ضعفاً خلال فترة 20 عاماً، لافتة إلى أهمية قطاع إدارة النفايات في دعم العمل المناخي في ظل الاهتمام الذي يوليه مؤتمر الأطراف لأجندة "صفر نفايات"، حيث أتاحت الجلسة فرصة لبحث سبل تحسين إدارة النفايات والحد من انبعاثات الميثان بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر صحة واستدامة، إلى جانب استعراض دور البرلمانات في دعم هذه الجهود.

وأشارت إلى أهمية الاجتماع البرلماني المصاحب لمؤتمر الأطراف (COP31) بوصفه منصة لتبادل الخبرات والتجارب البرلمانية وبحث سبل دعم العمل المناخي، مبينة أنه تناول عددا من المحاور المتعلقة بتحويل الالتزامات المناخية إلى إجراءات وطنية، ومستقبل القيادة في العمل المناخي، وتمويل المناخ وآليات الرقابة البرلمانية، فضلاً عن تطوير الشراكات والتعاون البرلماني لمواجهة تحديات تغير المناخ.

واختتم الاجتماع باعتماد وثيقة ختامية تدعو البرلمانات إلى تكثيف جهودها لترجمة التعهدات المناخية إلى نتائج قابلة للقياس، من خلال التشريعات والميزانيات والرقابة البرلمانية.