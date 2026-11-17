العين في 17 نوفمبر / وام / استعرضت بلدية مدينة العين سبعة مشاريع ابتكارية طورتها قطاعاتها وإداراتها المختلفة، مع انطلاق فعاليات شهر الإمارات للابتكار اليوم، والتي تنظمها البلدية يومي 17 و18 نوفمبر الجاري في مسرحها، بمشاركة جهات حكومية ومؤسسات أكاديمية وشركات من القطاع الخاص، لتعزيز ثقافة الابتكار وتطوير منظومة العمل البلدي ورفع كفاءة الخدمات والعمليات التشغيلية ودعم التنمية الحضرية المستدامة.

وتتنوع المشاريع السبعة بين مجالات إدارة الموارد، والتخطيط الحضري، والخدمات المساندة، والبنية التحتية، والاستدامة البيئية، وتوظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار؛ إذ أوضحت فاطمة الهرمودي، مدير مشروع بمكتب إدارة الأداء والمشاريع، أن المعروضات تشمل تجربة ضبط وترشيد مياه الري للأشجار عبر حساسات رطوبة التربة الذكية ومقارنتها بالري التقليدي في موقعين شملا أكثر من 88 شجرة غاف ونحو 800 متر مربع من المسطحات الخضراء لقياس الوفورات المائية والحفاظ على صحة النباتات، إضافة إلى التطبيق الذكي لتخطيط احتياجات المساجد والجوامع في مدينة العين بالذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات العمرانية والسكانية وربطها بالمواقع القائمة، للتنبؤ بالاحتياجات وتحديد أولويات الإنشاء واتخاذ قرارات استباقية.

وفي مجالات الخدمات المساندة والاستدامة الزراعية وحماية البيئة والبنية التحتية، تعرض البلدية "المفتاح الإلكتروني لتشغيل المركبات" ببطاقة عمل الموظف دون نموذج طلب تقليدي وبالتكامل مع أنظمة التتبع والمراقبة لتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة إدارة الأسطول، ومشروع "تقنية التربة الذكية" المحسّنة للتكيف مع البيئات الصحراوية في المسطحات الخضراء وأحواض الزهور لتهوية الجذور وتصريف المياه الزائدة والاحتفاظ بالرطوبة والحد من الإجهاد الحراري وتملح التربة، بما يعزز نمو النباتات ويقلل فاقد المياه وتكرار الري، إلى جانب استخدام ألياف "FORTA-FI" الصناعية أثناء إنتاج الخلطات الإسفلتية لتعزيز أدائها الإنشائي ومقاومتها وإطالة عمر الرصف واستدامة الطرق.

كما تستعرض مشروع "عندما تتحدث المدينة" لإدارة المدينة بالبيانات عبر منصة "ORA" لغرفة العمليات والتحليلات الذكية، التي يجري تطويرها لتوحيد البيانات التشغيلية والمكانية والمجتمعية في مؤشرات ولوحات تفاعلية وتحليلات للمناطق والخدمات والعمليات الميدانية، مع توظيف الذكاء الاصطناعي في الرصد البصري وتحليل البيانات وتوفير وكيل ذكي للاستفسار بالعربية وتقديم ملخصات وتوصيات تعزز الإدارة الاستباقية، فضلاً عن مشروع خلايا "الجيوسيل" الهندسية لزراعة وتثبيت المنحدرات والحد من انجراف التربة ودعم الغطاء النباتي وحماية شبكات الري من الانكشاف أو التلف، مع إمكانية دمج الري الذكي لترشيد المياه واستدامة المساحات الخضراء.

وتشهد الفعاليات مشاركة بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهيئة البيئة – أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وشركة "DesertBoard"، وجهات أخرى بنماذج ابتكارية في الذكاء الاصطناعي والاستدامة البيئية والزراعة الذكية والنقل والبنية التحتية والمواد المستدامة.

كما تتضمن معرضاً للمشاريع والأفكار الابتكارية، ومختبر تحديات المستقبل، وورش عمل الروبوتات لإتاحة تجارب تفاعلية وتطبيقية للزوار من مختلف الفئات العمرية تعزز التفكير الإبداعي والاستكشاف وتربط المعرفة بالتطبيق، تأكيداً لحرص البلدية على ترسيخ الابتكار المؤسسي وتبادل الخبرات وتحويل الأفكار النوعية إلى حلول عملية تطور الخدمات وترفع كفاءة الموارد وجودة الحياة نحو مستقبل حضري أكثر ذكاءً واستدامة.