أبوظبي في 17 نوفمبر /وام/ تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال مؤتمر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للذكاء المجتمعي، الذي تنظمه مؤسسة التنمية الأسرية على مدار يومين في فندق "إرث" أبوظبي، تحت شعار "مجتمع متماسك يشارك فيه الجميع".

افتُتحت أعمال المؤتمر، الذي يُعقد ضمن فعاليات الدورة الثامنة من برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، بكلمة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، ألقاها نيابةً عن سموها معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وأعرب في مستهلها عن عظيم شرفه بإلقاء كلمة سموها، وأشاد برؤيتها الملهمة وعطائها المتواصل في بناء الإنسان وتمكين الأسرة وتعزيز تماسك المجتمع، وما أحدثته مبادرات سموها من أثر راسخ يمتد إلى الأجيال الحاضرة والقادمة.

وقالت سموه في كلمتها : "من أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن وطنٍ نعتزّ بما أرساه من قيم السلام والتسامح، أحيّيكم جميعاً، وأرحّب بضيوفنا القادمين من مختلف أنحاء العالم.. يسعدني أن تجمعنا أبوظبي في افتتاح أعمال مؤتمر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للذكاء المجتمعي، الذي تنظّمه مؤسسة التنمية الأسرية ضمن برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، تحت شعار "مجتمع متماسك يشارك فيه الجميع".. لقد آمنتُ دائماً بأن العناية بالأسرة هي عناية بمستقبل الوطن.. ففي الأسرة يتعلّم أبناؤنا معنى الانتماء، ويتشرّبون قيم الرحمة والمسؤولية، ويكتسبون الثقة التي تعينهم على المشاركة والعطاء.. وحين نصغي إلى الأسر، ونفهم ما تواجهه من تحديات، ونهيّئ لها ما تحتاج إليه لأداء دورها، فإننا نضع أساساً راسخاً لمجتمع قادر على مواكبة التغيّرات وصون تماسكه".

وأضافت سموها : " قد تعلّمنا من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، أن بناء الوطن يبدأ ببناء الإنسان.. واليوم، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل دولة الإمارات الاستثمار في الإنسان، وتضع استقرار الأسرة وتماسك المجتمع في صدارة أولوياتها.. ومن مسؤوليتنا أن نترجم هذه الأولوية إلى فرص يلمسها أبناؤنا وبناتنا، وإلى دعم يصل إلى الأسر ويواكب احتياجاتها".

وقالت سموها :" حين اخترنا لهذا المؤتمر شعار «مجتمع متماسك يشارك فيه الجميع»، أردنا أن يكون لكل فرد مكانٌ ودورٌ في العمل من أجل مجتمعه.. ففي خبرات كبار المواطنين معرفة تستحق أن تنتقل إلى الأجيال، وفي طاقات الشباب قدرة على ابتكار حلول لما نواجهه اليوم من تحديات.. وحين تُصغي المؤسسات إلى الأسر، ويعمل الخبراء وأصحاب المبادرات معها، يصبح في وسعنا أن نطوّر حلولاً تستجيب لاحتياجات الناس، وأن نقيس نجاحها بما تُحدثه من تحسّن في حياتهم.. تلك هي القيمة التي نتطلّع إليها من الذكاء المجتمعي.. ومع بلوغ البرنامج دورته الثامنة، أعتزّ بما قدّمته الأسر وأصحاب المبادرات من أعمال سخّروا فيها معارفهم وخبراتهم لخدمة مجتمعاتهم.. وأبارك للفائزين في هذه الدورة، وأحيّي الأسر الإماراتية المتميزة وأصحاب المشروعات الواعدة.. وأتطلّع إلى أن تبصر مبادراتكم النور، وأن تتاح لكم فرصٌ أوسع لتبادل الخبرة، حتى يمتدّ نفع ما قدّمتموه إلى مزيد من الأسر والمجتمعات".

وتوجّهت سموها بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس اللجنة العليا للبرنامج، على قيادته لأعمال اللجنة، ودعمه المتواصل للبرنامج، ومتابعته الإعداد لهذا المؤتمر.. ولسعادة اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس اللجنة العليا، وأعضاء اللجنة، على جهودهم في الإشراف على التحضير للمؤتمر ومتابعة أعمال الدورة الثامنة، وأعربت سموها عن تقدّيرها أيضا لأعضاء لجنة التحكيم عنايتهم بتقييم المشاركات، ولفرق العمل لجهودهم في الإعداد والتنفيذ.

وثمّنت سموها جهود مؤسسة التنمية الأسرية في تنظيم هذا المؤتمر ومتابعة أعمال البرنامج، و ترجمة رسالته الإنسانية إلى مبادرات تخدم الأسرة والمجتمع.. وشكرت سموها رعاة المؤتمر وجميع الشركاء على تعاونهم، وممثلي الصحافة والإعلام على مواكبتهم لأعمال المؤتمر وإيصال رسائله إلى مختلف فئات المجتمع.

وقالت سموها :" أتطلّع إلى أن تُفضي حواراتكم وورش عملكم إلى توصيات واضحة، وأن تواصل المؤسسات والخبراء وأصحاب المبادرات العمل معاً لترجمتها إلى برامج يمكن تنفيذها ومتابعة أثرها.. وأرجو أن نجد ثمرة هذا العمل في أسرةٍ تجد الدعم حين تحتاج إليه، وفي شابٍ تتاح له فرصة ليضع قدراته في خدمة مجتمعه، وفي مبادرةٍ ناجحة تتسع دائرة المستفيدين منها".

وأضافت سموها أن المجتمع الذي نريد أن نورثه لأبنائنا يتشكّل بما ننجزه اليوم من أجل أسرنا، وبما نتيحه للأجيال من فرص لتتحمّل المسؤولية وتسهم في صنع مستقبلها.. وتلك مسؤولية أدعوكم إلى مواصلة العمل من أجلها بعد أن تُختتم أعمال هذا المؤتمر..

وعلى بركة الله، نفتتح أعمال المؤتمر، سائلين الله أن يوفّقنا جميعاً لما فيه خير وطننا وأسرنا ومجتمعنا، وأن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

يهدف المؤتمر إلى تكريم المساهمات المجتمعية المتميزة، وتحفيز المبادرات المبتكرة، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب المحلية والدولية الناجحة وتبادل الخبرات، إلى جانب تعزيز الوعي بمفهوم الذكاء المجتمعي واستثمار قدرات الأفراد والمؤسسات في ابتكار حلول مستدامة للتحديات، ودعم جودة الحياة والتماسك المجتمعي، وترسيخ قيم التكافل والمسؤولية المشتركة، بالإضافة إلى تنمية مهارات المشاركين من خلال ورش تخصصية متنوعة، وبناء شراكات فاعلة بين المؤسسات الحكومية والخاصة والأكاديمية والمجتمعية، بما يسهم في تطوير مبادرات نوعية تحقق أثراً إيجابياً ومستداماً.

حضر المؤتمر معالي شامس علي الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ومعالي سارة يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، وسعادة مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، وسعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان ، مدير عام هيئة زايد لأصحاب الهمم، وسعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إلى جانب نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين والإعلاميين والشركاء الإستراتيجيين ممثلين في شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، ومؤسسة محمد بن بطي للأعمال الخيرية، وأكاديمية ربدان.