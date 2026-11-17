دبي في 17 نوفمبر / وام / استعرضت وزارة الداخلية، خلال مشاركتها في النسخة الخامسة من القمة الشرطية العالمية بدبي، 18 مشروعاً ابتكارياً تعتمد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير منظومة العمل الشرطي والأمني، وتعزيز سلامة رجال الشرطة ورفع كفاءة الاستجابة الميدانية، إلى جانب تقديم حلول ذكية في مجالات الأمن والسلامة المرورية.

وقال المقدم المهندس سعيد محمد المليحي، رئيس قسم الممارسات الابتكارية بمختبر الابتكار التصنيعي بوزارة الداخلية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش القمة، إن جناح الوزارة يضم نحو 21 مشاركة متنوعة، تشمل 18 مشروعاً ابتكارياً وثلاث مسابقات تفاعلية تستهدف الجمهور، مشيرا إلى أن المشاركات الجديدة تشكل ما بين 70 و80% من إجمالي مشاركات الوزارة خلال العام الجاري.

وأوضح أن المشاريع المعروضة تشمل سترة الشرطة الذكية، وإشارة المرور الافتراضية، وسترة الأثر الذكية، إلى جانب مشاريع تعتمد على الذكاء الاصطناعي والأدلة الرقمية ومنظومة الجاهزية والتأمين المتنقل، بما يسهم في تطوير القدرات الأمنية وتعزيز كفاءة الأداء الشرطي.

وأوضح أن سترة الشرطة الذكية جرى تصميمها ونمذجتها وتنفيذها بالكامل في مختبر الابتكار والتصنيع بوزارة الداخلية، بهدف تعزيز سلامة رجال الشرطة أثناء أداء مهامهم الميدانية، من خلال تزويدها بمجموعة من المستشعرات الذكية التي تتناسب مع طبيعة البلاغات، وتشمل مستشعرات لرصد الغازات السامة والدخان والوجود البشري، إلى جانب مستشعرات أخرى تساعد على تحديد المخاطر المحتملة في مواقع الحوادث.

وأضاف أن السترة تتميز بتقنية "العين الخلفية"، التي تتيح رصد التهديدات والمخاطر التي قد تواجه رجل الشرطة من الخلف، بما في ذلك الأسلحة البيضاء والنارية، وإصدار تنبيهات تسهم في تعزيز سلامة أفراد الشرطة الموجودين في الميدان.

ولفت إلى أن الوزارة أنجزت تطوير النموذج الأولي للسترة واختبارها ضمن تجارب ميدانية، وتعمل حالياً على اختيار شركة متخصصة لتصنيعها تمهيداً لتطبيقها على أرض الواقع.

وفي ما يتعلق بمشروع إشارة المرور الافتراضية، أوضح المليحي أن المشروع يهدف إلى تنظيم حركة السير عند تعطل الإشارات الضوئية، من خلال منظومة ذكية تتيح لغرف العمليات تحديد التقاطعات المتأثرة وإرسال إشعارات إلى السائقين الموجودين في محيطها باستخدام تقنية تحديد المواقع الجغرافية.

وبيّن أن النظام يتيح ظهور إشارة مرورية افتراضية عبر التطبيقات الحكومية، ومنها تطبيق وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم حركة المركبات بصورة مؤقتة إلى حين إصلاح الإشارة المتعطلة، ويسهم في تعزيز السلامة المرورية وانسيابية الحركة على الطرق.

وأشار إلى أن جناح الوزارة يتضمن أيضاً ثلاث مسابقات تفاعلية، تشمل الرماية الإلكترونية بحلتها الجديدة، وتحدي مسرح الجريمة، ومسابقة "بوصلة المستقبل"، التي تستهدف الموظفين والطلبة، وتتيح لهم اكتشاف قدراتهم والتعرف إلى المجالات والمسارات المستقبلية، إلى جانب تقديم جوائز للفائزين في المسابقات.

وأكد أن مشاركة وزارة الداخلية في القمة الشرطية العالمية تأتي في إطار حرصها على استعراض أحدث المشاريع والتقنيات المبتكرة، وتبادل المعرفة والخبرات مع الجهات الأمنية والشرطية المشاركة، بما يدعم تطوير منظومة العمل الأمني، وتعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات المستقبلية.