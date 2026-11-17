رأس الخيمة في 17 نوفمبر / وام / شاركت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة في "معرض رأس الخيمة للابتكار 2026"، من خلال منصة استعرضت أبرز الابتكارات والمنتجات والحلول الصناعية لثماني شركات رائدة في الإمارة.

يأتي ذلك في إطار جهود الدائرة لتعزيز ثقافة الابتكار في مجتمع الأعمال، ودعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا، وتحفيز الشركات على تطوير قدراتها الإنتاجية والتنافسية، بما يسهم في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة رأس الخيمة مركزاً صناعياً واستثمارياً واعداً.

وسلطت الدائرة خلال مشاركتها الضوء على التجارب الابتكارية لعدد من الشركات الصناعية والتجارية البارزة، من بينها شركة أسمنت الخليج، وشركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، ومصنع الإمارات الحديث للطابوق والإنترلوك، وشركة رأس الخيمة للتغليف المحدودة، والبراجيل للتجارة العامة، وشركة تكنو للحلول التقنية، إلى جانب شركات أخرى.

وعكست المعروضات تنوع الأنشطة الصناعية في الإمارة، وما تمتلكه الشركات من إمكانات في تطوير المنتجات وتوظيف الحلول المبتكرة للارتقاء بجودة الإنتاج وكفاءة العمليات التشغيلية.

و تجسد هذه المشاركة حرص اقتصادية رأس الخيمة على تعزيز دور الابتكار بوصفه محركاً رئيسياً لنمو الأعمال وتطوير القطاع الصناعي، إذ يسهم تبني التقنيات الحديثة والاستثمار في البحث والتطوير في رفع الإنتاجية، وخفض التكاليف التشغيلية، وتحسين جودة المنتجات، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المحلية، فضلاً عن تعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات الأسواق العالمية.

وأكدت اقتصادية رأس الخيمة أن الابتكار لم يعد خياراً إضافياً في بيئة الأعمال، بل أصبح ركيزة أساسية لاستدامة النمو وتعزيز تنافسية المؤسسات، مشيرةً إلى أهمية تشجيع الشركات على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتطوير نماذج أعمال أكثر مرونة وكفاءة، بما يدعم نمو المشاريع الصناعية والتجارية، ويحفز استقطاب الاستثمارات النوعية إلى الإمارة.

وأضافت الدائرة أن مشاركتها في المعرض تعكس التزامها بمواصلة دعم القطاع الخاص وإبراز الإنجازات الصناعية المحلية، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال لتطوير منظومة اقتصادية محفزة للإبداع والتميز، بما يرسخ مكانة رأس الخيمة وجهةً جاذبة للاستثمار والصناعات المتقدمة، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة ودولة الإمارات العربية المتحدة.