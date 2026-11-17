أبوظبي في 17 نوفمبر / وام / افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، فعاليات الدورة العشرين من معرض "توظيف × زاهب 2026"، الذي يقام تحت رعاية معاليه في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 100 جهة حكومية وخاصة، تطرح ما يزيد على 1000 فرصة وظيفية في قطاعات اقتصادية ومهنية متنوعة، وذلك احتفاء بمرور 20 عاما على انطلاق المعرض، وترسيخا لدوره في دعم الكفاءات الوطنية وتمكين المواطنين من الوصول إلى فرص العمل وبناء مسارات مهنية مستدامة.

وقام معاليه، عقب الافتتاح، بجولة في أرجاء المعرض، اطلع خلالها على أجنحة الشركات والمؤسسات المشاركة، وتعرف إلى الفرص الوظيفية التي توفرها للكوادر الوطنية في مختلف القطاعات، والتقى بممثلي الجهات المشاركة ومسؤولي التوظيف، واستمع إلى شرح حول البرامج والمبادرات التي تقدمها لاستقطاب الكفاءات الإماراتية وتأهيلها، بما يسهم في تعزيز مشاركتها في سوق العمل ودعم جهود التوطين في القطاعات الحيوية.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أهمية مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، ودور معارض التوظيف في تسهيل وصول الشباب والخريجين إلى فرص العمل في مختلف القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تنمية اقتصاد الدولة وتعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية.

وقال معاليه: يمثل التعليم المواكب لتطلعات سوق العمل ركيزة أساسية لبناء كفاءات وطنية قادرة على المساهمة في تنمية الاقتصاد، فكلما ارتبطت مخرجات التعليم بما يتطلبه سوق العمل من مهارات ومعارف، ازدادت فرص الشباب في بناء مسارات مهنية ناجحة، وتؤدي معارض التوظيف دوراً مهماً في تسهيل وصول الشباب والخريجين إلى الفرص المتاحة في مختلف القطاعات ذات الأولوية، إذ تتيح لهم لقاء أصحاب العمل والاطلاع على متطلبات الوظائف، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات.

وأضاف معاليه أن الاستثمار في الإنسان وتأهيل الكفاءات الوطنية يمثلان أساساً مهماً لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات التعليمية والقطاعات الاقتصادية، بما يضمن إعداد أجيال تمتلك المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل، والاستفادة من الفرص التي توفرها القطاعات الاقتصادية الجديدة والتقنيات الحديثة.

وأشاد معاليه بمستوى التنظيم والاستضافة، وبالدور الذي تضطلع به مجموعة "أدنيك" في استقطاب وتنظيم الفعاليات والمعارض الدولية والمتخصصة، وما توفره من إمكانات وبنية تحتية متطورة تسهم في تقديم تجربة عالمية المستوى للمشاركين والزوار، مؤكداً أهمية هذه الفعاليات في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً وعالمياً للمعارض والمؤتمرات المتخصصة.

ويشهد معرض "توظيف × زاهب 2026"، الذي تنظمه "إنفورما الشرق الأوسط"، مشاركة مؤسسات وشركات من قطاعات الخدمات المالية والمصرفية، والطاقة والنفط والغاز، والتكنولوجيا، والطيران، والاتصالات، والصناعة، والرعاية الصحية، والخدمات المهنية، إلى جانب التخصصات المرتبطة بالتحول الرقمي وتحليل البيانات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، بما يعكس تنوع الفرص المتاحة أمام الكوادر الوطنية وتنامي الطلب على المهارات المرتبطة بوظائف المستقبل.

ويشكل المعرض منصة مباشرة تجمع الباحثين عن عمل بممثلي المؤسسات ومسؤولي التوظيف، وتتيح للمواطنين استكشاف الشواغر المتاحة والتعرف إلى متطلبات سوق العمل، وإجراء المقابلات الوظيفية، وبناء علاقات مهنية مع جهات التوظيف، بما يعزز فرص انتقالهم من مرحلة البحث عن العمل إلى الالتحاق بالوظائف المناسبة لمؤهلاتهم وتخصصاتهم.

وأكد فادي حرب، مدير الفعاليات، أن الدورة العشرين تشهد تركيزاً متزايداً على تحقيق نتائج توظيف فعلية، من خلال تعزيز اللقاءات المباشرة بين المرشحين وأصحاب العمل، وتوسيع فرص المقابلات الوظيفية، وتوفير خدمات الإرشاد المهني والتأهيل، مشيراً إلى أن المعرض أسهم منذ انطلاقته في دعم أكثر من 30 ألف مواطن ومواطنة للوصول إلى فرص عمل أو تطوير مساراتهم المهنية.

وتتضمن الدورة الحالية أربعة محاور رئيسية تشمل التوجيه المهني، والورش المتخصصة التي يقودها خبراء وتستمر كل منها 90 دقيقة، والتواصل المهني المباشر مع مديري التوظيف، ومنطقة التراث الإماراتي، إلى جانب منطقة مخصصة لريادة الأعمال تهدف إلى ربط الشباب الإماراتيين بالشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعريفهم بفرص تأسيس المشاريع وتطوير الأفكار التجارية، فضلاً عن تنظيم مسابقة لرواد الأعمال الإماراتيين بالتعاون مع جمعية الإمارات لريادة الأعمال.

كما يقدم المعرض أكثر من 40 جلسة وورشة عمل متخصصة، تتناول الإرشاد المهني، ومراجعة السير الذاتية وتطوير الحسابات المهنية على منصة "لينكدإن"، والتدريب على المقابلات الوظيفية، والتخطيط للمسار المهني، والقيادة، والمهارات التي تتطلبها بيئات العمل الحديثة، إضافة إلى مراكز مخصصة لمراجعة السير الذاتية وإجراء المقابلات التجريبية، بما يساعد الباحثين عن عمل على تعزيز جاهزيتهم التنافسية.

وتستهدف فعاليات المعرض الخريجين الجدد وأصحاب الخبرات والباحثين عن فرص وظيفية جديدة أو الراغبين في تغيير مساراتهم المهنية، مع التركيز على مواءمة مهارات الكوادر الوطنية مع احتياجات المؤسسات في القطاعات الحيوية، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية وأصحاب العمل.

وتضم قائمة الشركاء والرعاة كلاً من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وشرطة أبوظبي، والقيادة العامة للقوات المسلحة، ومُدن رعاة رئيسيين، إلى جانب نافس وأدنوك شريكين استراتيجيين، ووزارة التربية والتعليم شريكاً تعليمياً، في إطار التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة لدعم جهود التوطين وتنمية رأس المال البشري الوطني.

وتأتي الدورة العشرون استكمالاً للنتائج التي حققتها نسخة 2025، التي استقطبت أكثر من 10 آلاف باحث وباحثة عن عمل من المواطنين، فيما أفاد 44% من العارضين باستقطاب مرشحين مباشرة خلال الحدث، وجمع 37.5% منهم أكثر من 500 سيرة ذاتية، في مؤشر يعكس أهمية المعرض في تعزيز التواصل المباشر بين الكفاءات الوطنية ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.

ويقام المعرض في القاعات من 7 إلى 9 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، ويستقبل الزوار يومياً من الساعة 9:00 صباحاً حتى 4:00 عصراً، مع إتاحة الدخول المجاني للمواطنين الإماراتيين المسجلين.

ويواصل معرض "توظيف × زاهب"، على مدى عقدين، دوره منصة وطنية داعمة للتوطين والتطوير المهني، من خلال توسيع نطاق الفرص المتاحة أمام المواطنين، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية وأصحاب العمل، ومواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل والوظائف المستقبلية، فيما تأتي استضافته ضمن أجندة مركز أدنيك أبوظبي الحافلة بالفعاليات الدولية المتخصصة، بما يعزز مكانة العاصمة وجهة عالمية لاستضافة أبرز المعارض والمؤتمرات، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات.