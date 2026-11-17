أبوظبي في 17 نوفمبر/وام/ يواصل "جناح نادي صقاري الإمارات" في مهرجان الشيخ زايد استقطاب اهتمام الزوار من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، من خلال مجموعة من العروض الحيّة والأنشطة التفاعلية والتجارب التراثية التي تُسلّط الضوء على الصقور والسلوقي العربي، وتُعرّف الجمهور بعراقة الصقارة العربية ومكانتها في الموروث الثقافي والحضاري لدولة الإمارات.

ويُقدّم الجناح تجربة ثقافية وتعليمية متكاملة، تُسهم في تعزيز الوعي بالعلاقة التاريخية الوثيقة بين الإنسان والطبيعة الصحراوية، وترسيخ قيم المحافظة على الموروث والتقاليد الأصيلة.

ويُتيح نادي صقّاري الإمارات للزوار فرصة استحضار جانب مهم من تاريخ الصقارة الإماراتية، من خلال مجموعة مميزة من الصور الخاصة بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، التي تُجسّد اهتمامه بالصقارة والبيئة والتراث، وحرصه على صون العادات والتقاليد الأصيلة، وترسيخها في وجدان الأجيال الجديدة.

ويستعرض النادي خلال منصّته في مهرجان الشيخ زايد إنجازاته على مدار 25 عاماً، مُسلّطاً الضوء على أبرز مشاريعه، وفي مُقدّمتها معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، مهرجان الصداقة الدولي للبيزرة، ومدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء ويُتيح إمكانية التسجيل في دورات المدرسة، والتي تشمل برامج تدريبية مُتخصصة للمُبتدئين والمُحترفين، وأنشطة جماعية تعليمية ممتعة.

وفي إطار اهتمامه بتعزيز حضور السلوقي العربي والارتقاء بالأنشطة الرياضية والتراثية المرتبطة به، يُسلّط نادي صقّاري الإمارات الضوء على بطولة السلوقي العربي للموسم الرياضي 2026–2027، من خلال التعريف بالبطولة وأهدافها ومنافساتها، وإبراز دورها في المحافظة على السلالات الأصيلة وتشجيع ممارسة الأنشطة التراثية المرتبطة بالسلوقي العربي، وتعزيز الاهتمام به لدى مختلف فئات المجتمع.

ويُنظّم النادي خلال مهرجان الشيخ زايد، الفعاليات المُصاحبة لبطولة السلوقي العربي، وهي ختام مسابقة جمال السلوقي العربي يوم 23 يناير 2027 التي تحتفي بجمال السلالة وسماتها الأصيلة وختام مسابقة محاكاة الصيد يوم 24 يناير 2027، التي تستحضر جانباً من مهارات الصيد التقليدي، وتختبر قدرات السلوقي في المُطاردة والتتبع والاستجابة.

ويضم جناح النادي ركناً خاصاً بمجلة "الصقّار"، ويشتمل على قسم خاص لعرض أدوات ومُعدّات الصقارة التقليدية.

وأكد معالي ماجد علي المنصوري الأمين العام لنادي صقّاري الإمارات أنّ مشاركة النادي في مهرجان الشيخ زايد تأتي تأكيداً لالتزامه بمواصلة رسالته في صون الصقارة العربية وتعزيز الوعي بأهميتها الثقافية والبيئية، والتعريف بمختلف جوانبها وممارساتها، إلى جانب إبراز مكانة السلوقي العربي بوصفه جزءاً أصيلاً من تراث الصيد التقليدي في المنطقة.