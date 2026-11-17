دبي في 17 نوفمبر/ وام/ اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم (الثلاثاء) بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة الدكتورة سدرة راشد المنصوري رئيسة اللجنة، محاور موضوع سياسة الحكومة في شأن تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والزراعية، وخطة عمل دراسة الموضوع.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من محمد حسن الظهوري مقرر اللجنة، ونجلاء علي الشامسي، ومحمد أحمد اليماحي، أعضاء المجلس .

شملت المحاور الرئيسية التي اعتمدتها اللجنة لدراسة الموضوع، تنمية قطاع الثروة الحيوانية وتعزيز الإنتاج المحلي واستدامته، وتنمية قطاع الثروة السمكية واستدامة المخزون السمكي، وتنمية قطاع الثروة الزراعية ورفع إنتاجيته.

واطلعت اللجنة خلال اجتماعها على دراسة برلمانية تناولت أبرز التحديات المرتبطة بتنمية هذه القطاعات، والسياسات والإجراءات المتبعة لدعم استدامة الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.

واستعرضت الدراسة التحديات المتعلقة بتمكين مربي الثروة الحيوانية المواطنين واستدامة المهنة وتلك المرتبطة بتمكين الصيادين المواطنين واستدامة مهنة الصيد وتعزيز مساهمتها في الأمن الغذائي والحاجة إلى تطوير المرافق، ومعالجة تعارض الأنشطة البحرية، واستقطاب الشباب إلى مهنة الصيد.

وتناولت الدراسة التحديات المتعلقة بمواءمة التوسع الزراعي مع استدامة الموارد المائية وحماية التربة، وتحويل الحيازات الزراعية إلى وحدات إنتاجية مستدامة، إلى جانب استدامة الكفاءات الزراعية وتشجيع المزارعين على الاستمرار في النشاط الزراعي.

وأشارت لجنة الشؤون الصحية في طلب مناقشة الموضوع إلى أنه نظرا لاختصاص الحكومة بوضع الخطط والاستراتيجيات في مجال تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والزراعية وزيادة الجودة النوعية لها، ووضع البرامج الكفيلة برفع مساهمة هذه القطاعات في تحقيق الأمن الغذائي، ولأهمية هذا الموضوع ارتأت اللجنة مناقشة الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بهذه القطاعات الحيوية، لضمان كفاءتها في مواجهة التحديات المرتبطة بتنمية هذه الثروات وتعزيز الأمن الغذائي.