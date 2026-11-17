دبي في 17 نوفمبر / وام / استقطبت الدورة الثانية من فعالية "نادي الطاقة الإيجابية"، التي استضافها جناح الاستدامة "تيرّا" بمدينة إكسبو دبي، أكثر من 400 مشارك، ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة، وشهدت تنظيم 20 جلسة رياضية وصحية موزعة على تسع مناطق، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني وتبني أنماط حياة صحية.

وأقيمت الفعالية المجانية بدعم من مجتمعات دبي وجناح الاستدامة "تيرّا" ومبادرة تحدي دبي للياقة، وتضمنت برنامجاً متنوعاً جمع بين أنشطة اللياقة البدنية وجلسات الاستشفاء والحوارات التوعوية، إلى جانب إتاحة الفرصة للمشاركين للتواصل مع مجتمعات اللياقة البدنية المحلية.

وشهدت الدورة الثانية توسعاً في نطاق الأنشطة المقامة بحدائق "تيرّا"، مع تقديم تجارب جديدة شملت قرية الاستشفاء، ورحلة الطاقة، ومسار الاستشفاء في الطبيعة، وجلسة الشروق الصامتة.

وتضمن البرنامج حوارات مع بطل الفنون القتالية المختلطة في بطولة «UFC» بادي بيمبليت، ومتسلقة الجبال منال رستم، والصحفية والمتحدثة في مجال صحة المرأة دانا ميرسر، ضمن ركن التوعية بالصحة واللياقة «ذا هيومن بيرفورمانس»، إلى جانب حصص البيلاتس التي قدمتها مدربتا اللياقة البدنية لورا بيمبليت وليلي صبري.

وشملت الفعاليات سباق جري مجتمعياً لمسافة خمسة كيلومترات، ومسيرة مخصصة لأصحاب الهمم، وجولة مشي في الحدائق، فيما قدمت منصة «هير هيفن» جلسات مخصصة للسيدات، تضمنت البيلاتس وتمارين الباريه والرقص الرياضي.

كما شهد ركن التسوق مشاركة 23 من العلامات التجارية المحلية والبائعين، ضمن الأنشطة المصاحبة للفعالية.

وأسهمت الفعالية في تعريف المشاركين بأنشطة رياضية وتجارب جديدة للاستشفاء، وتعزيز تواصلهم مع المدربين ومجتمعات اللياقة البدنية المحلية، بما يدعم أهداف تحدي دبي للياقة في تشجيع أفراد المجتمع على مواصلة ممارسة الرياضة وجعل النشاط البدني جزءاً من حياتهم اليومية.