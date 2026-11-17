أبوظبي في 17 نوفمبر/وام/ يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً شمالية غربية - جنوبية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

والخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط الموج أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 08:27 والمد الثاني 17:08

والجزرالأول عند الساعة 12:10 والجزر الثاني عند الساعة 01:36 .

وبحر عمان يكون خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعه 16:16 والمد الثاني 04:41 والجزر الأول عند الساعة 11:12 والجزر الثاني عند الساعة 21:28

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 22 70 35

دبي 31 23 60 40

الشارقة 31 22 70 35

عجمان 31 24 75 30

أم القيوين 30 21 80 30

رأس الخيمة 32 23 85 35

الفجيرة 30 25 85 40

العين 31 20 60 25

ليوا 30 22 85 30

الرويس 29 21 80 25

السلع 28 20 85 30

دلما 29 24 80 45

طنب الكبرى/ الصغرى 30 25 85 50

أبو موسى 30 25 85 50