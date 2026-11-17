أبوظبي في 17 نوفمبر/وام/ يحتفي متحف التاريخ الطبيعي - أبوظبي بذكرى تأسيسه الأولى باحتفالات تعمّ أرجاءه على مدى أربعة أيام خلال الفترة، من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري.

يجمع البرنامج المجتمعات من مختلف أنحاء أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة للاحتفاء بعام من الاكتشاف وبإسهامات المتحف المتنامي في المشهد الثقافي والعلمي لأبوظبي وبالتزامه بجعل التاريخ الطبيعي متاحاً للجميع.

وتشهد الذكرى السنوية افتتاح «مختبر الفضول»، وهو مساحة مخصّصة للأطفال واليافعين لاستكشاف العالم الطبيعي.

وانسجامًا مع كون عام 2026 «عام الأسرة» في دولة الإمارات العربية المتحدة، يقدّم البرنامج الممتد أربعة أيام تجارب تناسب الجمهور من جميع الأعمار، إذ يستضيف المتحف يوم الخميس 19 نوفمبر فعالية خاصة بعنوان «المدارس تتولّى المتحف»، يقوم فيها الطلاب بتقمّص أدوار موظفي المتحف واكتساب خبرة مباشرة في الأعمال التي تجري في قاعات العرض وخلف الكواليس، ولقاء الأشخاص الذين يبثّون الحياة في المتحف كل يوم.

وفي اليوم نفسه، يحظى أعضاء المتحف باحتفال مخصّص لهم يتضمّن أنشطة وتجارب خاصة، تعبيرًا عن الشكر لهم على كونهم جزءًا من مجتمعنا.

وتحوّل فعالية «الإستكشاف بعد الظلام» يوم الجمعة 20 نوفمبر المتحفَ إلى تجربة غامرة بعد ساعات العمل، فتُحيي فيه ليلة حافلة بالحماسة عبر الأنشطة والفقرات الترفيهية والتجارب التفاعلية داخل المتحف وخارجه.

وتتواصل الاحتفالات يوم السبت 21 نوفمبر بيوم زاخر بالفعاليات في أرجاء المتحف كافّة، تدعو فيه العائلات والزوّار من جميع الأعمار إلى لقاء علماء المتحف والاستمتاع بجولات إرشادية خاصة والمشاركة في ورش عمل تفاعلية واكتشاف مجموعة من الأنشطة والتجارب في قاعات العرض والردهة ومقهى ومطعم «نيزك» ومتجر المتحف.

ويُختتم البرنامج 22 نوفمبر، الذي يصادف الذكرى الرسمية لافتتاح المتحف، بيوم احتفالي خاص يتضمّن الإعلان المرتقب عن اسمَي عيّنتَي التيرانوصور ركس والحوت الأزرق البالغ طوله 25 مترًا .

ويأتي ذلك في أعقاب مبادرة التسمية المفتوحة للجمهور التي أطلقها المتحف، ودعا فيها الجميع في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها إلى اقتراح أسماء لاثنتين من أهمّ عيّناته.

وستُعرض الأسماء الفائزة، التي اختارتها لجنة تحكيم من خبراء المتحف، بصورة دائمة إلى جانب العيّنتين، تقديرًا لإسهام الجمهور في قصة المتحف المتواصلة.

ومن أبرز محطات يوم الأحد أيضًا افتتاح « مختبر الفضول» الجديد، وهو مساحة تفاعلية دائمة صُمّمت لتُلهم الأطفال من سن الثالثة فما فوق وعائلاتهم تقصّي العالم الطبيعي من خلال التعلّم العملي والاكتشاف.

وسيركّز «مختبر الفضول» على جوانب مختلفة من العالم الطبيعي مع مرور الوقت، وتدعو نسخته الأولى، «إلى العالم المايكرو»، الزوّار إلى استكشاف الحشرات والنباتات والمعادن عبر المجاهر ومنصّات اللمس والأنشطة الإبداعية، وتكمّلها صور مقرّبة (ماكرو) بأحجام كبيرة للمصوّر الإماراتي يوسف الحبشي.

وقال البروفيسور بيتر سي. كيارغارد، مدير متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي: "تمثّل ذكرانا السنوية الأولى محطة مهمة في مسيرة المتحف، وفرصة للاحتفاء بالمجتمعات التي كانت جزءًا منها وقد عملنا خلال العام الماضي على إيجاد مكان يتيح العلم والبحث والاكتشاف للجميع، ويُلهم الناس من جميع الأعمار استكشاف العالم الطبيعي وفهمه على نحو أفضل ومن خلال تجارب جديدة مثل «مختبر الفضول»، نواصل البناء على التزام أبوظبي بالنهوض بالمعرفة العلمية والتعليم والاكتشاف وفيما نحتفي بعامنا الأول، نتطلّع أيضًا إلى فرص البحث والتعلّم والتعاون التي سترسم مستقبل المتحف."

ومنذ افتتاحه في نوفمبر 2025، رسّخ متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي مكانته مركزًا للبحث العلمي والتعليم والتفاعل مع الجمهور ومن أبرز محطات عامه الأول عرض «لوسي»، إحدى أكمل عيّنات أوسترالوبيثكس أفارنسيس (Australopithecus afarensis) التي اكتُشفت على الإطلاق، والمُعارة من إثيوبيا.

كما استقبل المتحف مكتشفها البروفيسور دونالد جوهانسون، الذي ألقى محاضرة خلال زيارته أتاحت للجمهور الاستماع مباشرة إلى العالِم الذي يقف وراء هذا الاكتشاف التاريخي.

وشارك المتحف أيضًا في «تحدّي الطبيعة في المدن» العالمي، مشجّعًا السكان على توثيق التنوّع البيولوجي في أبوظبي والإسهام بملاحظاتهم في البحث العلمي.

وقدّم المتحف على مدى عامه الأول برنامجًا متنوعًا من المعارض الدولية وتجارب الزوّار، منها معرض «مصوّر الحياة البرية للعام» في نسخته الحادية والستين و«مسيرة الترايسيراتوبس» و«LEGO® SHOWS Natural Brickstory».

وواصل علماء المتحف، إلى جانب معارضه وبرامجه العامة، دفع عجلة البحث وتطوير مجموعاته والتعاون مع المؤسسات العلمية وشركائه في البحث سواء داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أم على الصعيد الدولي، بما يعزّز دوره مؤسسةً بحثية ويُسهم في المعرفة والاكتشاف العلميين.

تأتي الذكرى السنوية لمتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي ضمن موسم أوسع من المحطات البارزة في المنطقة الثقافية في السعديات، يدعو الزوّار إلى اكتشاف متاحفنا والاحتفاء بها.

ويمكن للزوّار الاستفادة من «بطاقة المتاحف» لاستكشاف المنطقة والتعرّف إلى مزيد من العروض الثقافية في أبوظبي.