الشارقة في 17 نوفمبر / وام / أعلنت شركة "أيون"، المشروع المشترك للتنقل المستدام بين "بيئة" و"الهلال للمشاريع"، ومجموعة "اينوك"، الشركة العالمية المتخصصة والمتكاملة في قطاع الطاقة، الانتقال بشراكتهما الاستراتيجية إلى مرحلة متقدمة لتوسيع البنية التحتية لمحطات الشحن السريع للمركبات الكهربائية في إمارة الشارقة، وفق خطط لتشغيل أكثر من 15 موقعاً للشحن السريع في مختلف أنحاء الإمارة بحلول نهاية عام 2026.

وشهدت محطة خدمة "اينوك" في منطقة الرحمانية حفل التدشين الرسمي، بحضور خالد الحريمل، رئيس مجلس إدارة "أيون" والرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة "بيئة"، وزيد عبد الرحمن القفيدي، المدير التنفيذي للقطاع التجاري والتجزئة في "اينوك"، وكبار المسؤولين من هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، وقيادات تنفيذية في "اينوك" و"بيئة" و"الهلال للمشاريع".

ويأتي الإنجاز تنفيذاً لاتفاقية الطرفين الموقعة العام الماضي إثر إعلان تحالفهما خلال قمة "إيفولف" للتنقل الذكي بالشارقة، وانسجاماً مع "السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية" لتسريع نشر الشحن فائق السرعة عبر شبكة محطات "اينوك" وخفض الانبعاثات الكربونية وزمن الانتظار، وسط تطلع الشركتين لمواصلة التوسع المرحلي بالشارقة وبحث نقل هذا النموذج التشغيلي إلى إمارات ومناطق أخرى بالدولة.

ودخل أول موقعين للشحن في منطقتي الخان ومويلح مرحلة التشغيل الفعلي بتجهيز كل منهما بشاحن فائق السرعة بالتيار المستمر (DC) بقدرة 150 كيلوواط، فيما يتواصل تجهيز مواقع إضافية بشواحن متطورة ذات قدرات متنوعة، مع تحديد التعرفة الموحدة للشحن السريع بالتيار المستمر عند 1.20 درهم لكل كيلوواط ساعة وفق اللوائح التنظيمية لهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة.

وأكد زيد القفيدي أن مستقبل التنقل يتطلب نهجاً متكاملاً يواكب تطلعات المتعاملين، مشيراً إلى مواصلة تطوير محطات "اينوك" لتصبح وجهات متكاملة لحلول الطاقة والتنقل والخدمات، وأن الشراكة مع "أيون" توسع الوصول لخدمات الشحن السريع بالشارقة وتتيح مزيداً من الخيارات والمرونة والراحة لتسريع التحول نحو النقل المستدام في الدولة.

من جانبه، أكد أمير ميلاد، الرئيس التنفيذي لشركة "أيون"، أن إرساء شبكة شحن متكاملة يرتكز على إتاحة الخدمات في النقاط الحيوية بسرعة وموثوقية لترسيخ الثقة بالتنقل المستدام، موضحاً أن الشراكة تدمج منظومة شحن "أيون" الذكية وتطبيقها المخصص وشواحن التيار المستمر فائقة السرعة ضمن شبكة محطات "اينوك" لتوفير تجربة رقمية وميدانية سلسة وبنية تحتية مرنة تواكب الطلب المتزايد في الشارقة والإمارات.

وكانت "أيون"، بوصفها أول مشغل مرخص لنقاط شحن المركبات الكهربائية في الشارقة، قد دشنت مؤخراً منظومتها المتكاملة التي تربط المشغلين ومطوري العقارات ومديري الأساطيل والجهات التنظيمية عبر منصة رقمية موحدة تجمع برمجيات التشغيل المتقدمة وتطبيقاً ذكياً للمستخدمين، كما تعمل بالتنسيق المباشر مع هيئة الطرق والمواصلات بالإمارة لتركيب وتشغيل وصيانة أكثر من 100 شاحن سريع في المناطق الحضرية والوسطى والشرقية لخفض البصمة الكربونية ودعم المستهدفات البيئية والتنموية للإمارة.