دبي في 17 نوفمبر / وام / افتتح محمد أحمد المر، رئيس مجلس المكتبة في ندوة الثقافة والعلوم بدبي، الدورة الثامنة من مهرجان الإمارات الدولي للملصق، التي تقام تحت شعار "أسرة واحدة، قصص متعددة"، تزامناً مع "عام الأسرة 2026"، بمشاركة فنانين ومصممين من مختلف دول العالم.

وشهد حفل الافتتاح حضور بلال البدور، رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، وعلي عبيد الهاملي، نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور صلاح القاسم، المدير الإداري، والدكتور عرفات النعيم، مدير المهرجان، إلى جانب عدد من المسؤولين والفنانين والمهتمين بالفنون البصرية.

ويضم المهرجان 377 عملاً فنياً اختارتها لجنة تحكيم دولية من بين 1937 عملاً مقدماً من 55 دولة، فيما تمثل المشاركات الطلابية 33% من إجمالي المشاركات، بما يعكس دور المهرجان في دعم المواهب الشابة وتعزيز حضور المؤسسات الأكاديمية في المشهد الفني.

وتتناول الأعمال المشاركة مفهوم الأسرة من خلال أساليب بصرية متنوعة تشمل التجريد والكولاج والتجريب الطباعي والتعبير بالخامات، بما يعكس اختلاف الثقافات والرؤى الفنية في التعبير عن الروابط الإنسانية.

وأكد محمد أحمد المر أن اختيار شعار "أسرة واحدة، قصص متعددة" يجسد توجهات دولة الإمارات خلال عام الأسرة، ويترجم قيم الترابط والتنوع الإنساني إلى حوار بصري عالمي يتجاوز الحواجز الثقافية واللغوية.

وقال إن المهرجان يعكس أهمية الفن في تعزيز التفاهم بين المجتمعات، مشيراً إلى أن حجم المشاركة الدولية ومعايير التحكيم يؤكدان مكانته ضمن الفعاليات المتخصصة في تصميم الملصقات على المستوى العالمي.

من جانبه، أكد الدكتور عرفات النعيم، مدير مهرجان الإمارات الدولي للملصق وعميد كلية التصميم في الجامعة الأمريكية في الإمارات، أن الدورة الحالية تتميز بجودة الأعمال المختارة وتنوع أساليبها الفنية، موضحاً أن لجنة التحكيم اعتمدت على تقييم تكامل الفكرة والتصميم والخامات، مع مراعاة الاختلافات الثقافية بين المشاركين.

وأشار إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي توفر إمكانات جديدة للمصممين، إلا أن القيمة الفنية للعمل تظل مرتبطة بالإبداع الإنساني والتفكير النقدي والالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية.

بدوره، قال بلال البدور، رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، إن اتساع المشاركة الدولية يعكس مكانة الإمارات مركزاً للحوار الثقافي والإبداع، ويعزز دور المهرجان في بناء جسور التواصل بين المصممين والمؤسسات الفنية والأكاديمية حول العالم.

ويستضيف المهرجان معرضاً خاصاً بعنوان "المرأة والملصق"، بالتعاون مع الترينالي الدولي للملصق المسرحي في صوفيا، ضيف شرف الدورة، بمشاركة أسماء عالمية بارزة في تصميم الملصقات، من بينها بولا شير من الولايات المتحدة، وروزماري تيسي من سويسرا، وأنيت لينز من فرنسا، إلى جانب فنانات ومصممات من دول أخرى، تُعرض أعمال لهن في الإمارات والمنطقة للمرة الأولى.

وتشارك الجامعة الأمريكية في الإمارات، ممثلة بكلية التصميم، في دعم المهرجان وإتاحة الفرصة للطلبة لعرض أعمالهم إلى جانب مصممين عالميين، ضمن شبكة شراكات أكاديمية ودولية تهدف إلى تطوير المواهب وتعزيز تبادل الخبرات في مجالات التصميم والفنون البصرية.