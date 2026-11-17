الشارقة في 17 نوفمبر/وام/ تستعد إمارة الشارقة على امتداد مدنها ومناطقها من الساحل الشرقي إلى المنطقة الوسطى وصولاً إلى قلب مدينة الشارقة للاحتفاء بالذكرى الخامسة والخمسين لعيد الاتحاد ببرنامج متنوع يحمل الفرح إلى مختلف المجتمعات المحلية والمناطق السكنية في الإمارة ويجمع الأسر والأجيال مواطنين ومقيمين حول محطات تجسّد قيم الاتحاد والإرث الوطني.

وفي هذا الإطار أعلنت لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد عن برنامج احتفالات الشارقة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة والمقرر إقامتها خلال الفترة من 19 نوفمبر الجاري حتى 3 ديسمبر المقبل تشمل منتزه كشيشة وحديقة النوف ومنتزه السيوح للعائلات ومنتزه الشارقة الوطني وخورفكان وكلباء ووادي الحلو والحمرية والبطائح ومليحة والمدام والذيد وضاحية الخروس ودبا الحصن بمشاركة الجهات الحكومية والمؤسسات المحلية إلى جانب الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة عبر سلسلة من الفعاليات والعروض والتجارب المجتمعية التي تعكس ثراء الموروث الإماراتي وتنوع المشهد الثقافي والفني في الإمارة.

وتتماشى الاحتفالات في جميع مناطق الإمارة مع "عام الأسرة 2026" وشعاره "نماء وانتماء" من خلال تجارب صُممت لتقريب الأجيال وتعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية في مساحات تحتفي بالثقافة الوطنية.

وقال سعادة خالد جاسم المدفع رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد :" تمثل الذكرى الخامسة والخمسون لقيام اتحاد دولة الإمارات مناسبةً وطنيةً نستحضر من خلالها رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الوالد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة وإخوانه الحكام الذين أرسوا دعائم اتحادٍ قام على الإيمان بوحدة المصير وقوة التكاتف وجعل الإنسان محور التنمية وغايتها وقد أثبتت مسيرة الدولة على مدى خمسةٍ وخمسين عاماً أن هذه القيم كانت ولا تزال أساس ما حققته الإمارات من إنجازات وما تُواصل بناءه للمستقبل بثقةٍ وطموح".

وأضاف سعادته :" تشكّل احتفالات عيد الاتحاد في الشارقة تجسيداً لالتزامنا بصون هذا الإرث الوطني وترسيخ معانيه في وجدان الأجيال من خلال برنامجٍ يتيح للمجتمع بمختلف فئاته أن يكون جزءاً من هذه المناسبة وأن يعبّر عن اعتزازه بهويته الوطنية وتاريخه المشترك في سبيل ترسيخ روح الاتحاد وتعزيز حضورها في الوجدان الوطني للأجيال القادمة".

وتنتشر فعاليات البرنامج في مدن الشارقة ومناطقها المختلفة انطلاقاً من المنتزهات والحدائق والمواقع التراثية والثقافية حاملةً معها تجارب وطنية وثقافية ومجتمعية تعكس روح الاتحاد وتنوع المجتمع الإماراتي .

ففي مدينة الشارقة تنطلق الاحتفالات اعتباراً من 19 نوفمبر في متنزه كشيشة في الرحمانية الذي يحتضن الفعالية الرئيسية لعيد الاتحاد ضمن برنامج يمتد حتى 3 ديسمبر ويجمع بين قرية الأسرة الإماراتية وواحة الأطفال و"مجلس ذخرنا" وشجرة الاتحاد "حكاية وطن" إلى جانب منصات الجهات الحكومية ومسيرة الدراجات وعرض فرقة الخيول وقرية الشباب ورواد الأعمال والتجارب التفاعلية للذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي.

ويستضيف متنزه السيوح للعائلات ومنتزه النوف (1) من 19 نوفمبر إلى 3 ديسمبر فعاليات عائلية وتراثية تتضمن قرية الأسرة الإماراتية وواحة الأطفال وقرية الشباب وسوق أهلنا في السيوح والبرامج التفاعلية والفرق الشعبية ومشاريع الأسر المنتجة في النوف (1) .

فيما يحتضن كل من منتزه الشارقة الوطني وقناة اللية الاحتفالات والفعاليات الوطنية من 28 نوفمبر إلى 3 ديسمبر إلى جانب المسابقات والأنشطة العائلية.

وتشهد قرية التراث في خور الحمرية احتفالاتها خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر وتقدم برنامجاً يجمع بين الأهازيج الشعبية والفقرات المدرسية والمسابقات الوطنية والورش التفاعلية والمأكولات الشعبية ومعرض السيارات الكلاسيكية إلى جانب فعاليات مصاحبة تنسجم مع مستهدفات "عام الأسرة 2026" وتسلّط الضوء على دور الأسرة في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز روح الانتماء.

ويتضمن البرنامج فعاليات مخصصة للسيدات في 28 نوفمبر فيما تحتضن ضاحية الرحمانية فعاليات مجتمعية في 26 نوفمبر ضمن برنامج الاحتفالات بالإمارة.

وفي المنطقة الوسطى تبدأ الاحتفالات في المدام يومي 20 و21 نوفمبر في حصن فلي عبر برنامج يضم فقرات المدارس والجهات والفرقة الحربية وأمسية شعرية، إلى جانب منطقة التراث والمسرح الوطني و"ذاكرة الوطن" وركن الاستدامة و"الإمارات الحديثة" وموكب عيد الاتحاد.

كما تحتضن مليحة يومي 26 و 27 نوفمبر فعاليات مجتمعية وثقافية وتراثية في القرية التراثية بمدينة مليحة تجمع أفراد المجتمع حول قيم الاتحاد.

وتستضيف البطائح احتفالاتها يومي 26 و27 نوفمبر في حديقة البطائح العامة إلى جانب فعاليات مخصصة لسكان الأحياء في حديقتي البرير وبن رشيد .

فيما تشهد الذيد احتفالاتها في 28 نوفمبر في حصن الذيد من خلال برنامج يضم مسيرة وطنية وأهازيج وطنية ومشاركات الأسر المنتجة والجهات الحكومية إلى جانب الورش والفعاليات الوطنية والمسابقات التراثية.

وفي الساحل الشرقي تستقبل كلباء زوار احتفالات عيد الاتحاد خلال 20 و21 و 22 نوفمبر ضمن برنامج يضم الأركان المتنوعة والأوبريت الوطني وفعاليات المسرح والفرق الشعبية والورش الصباحية وتنظيم المسيرة البحرية يوم 22 نوفمبر .

وتشهد وادي الحلو احتفالاتها في 21 نوفمبر في القرية التراثية وتفتتح بأوبريت وطني وفقرات مدرسية وشعرية والعروض الشعبية فيما تقام المسيرة البحرية يوم 22 نوفمبر وتجمع أهالي المنطقة في مسيرة بحرية تتغنى بحب الوطن.

وتستهل ضاحية الخروس احتفالاتها يومي 27 و28 نوفمبر في حديقة الخروس عبر مسيرة وطنية وفعاليات ثقافية وتراثية فيما تستضيف خورفكان يومي 26 و27 نوفمبر بمدرج خورفكان أوبريت "فخر الوطن" وفرقة المزيود الحربية إلى جانب الفرق الشعبية والأسر المنتجة ومعرض لأعمال أصحاب الهمم.

أما دبا الحصن فتحتفي بعيد الاتحاد يومي 27 و28 نوفمبر عند سارية العلم في دبا الحصن بمسيرة وطنية وعروض تراثية.

وتشمل الاحتفالات الأمسيات الفنية والوطنية التي يقدمها كل من الفنانة نوال وعبدلله المستريح يوم 28 نوفمبر في مدرج خورفكان في أجواء وطنية تحتفي بعيد الاتحاد,

ودعت اللجنة أفراد المجتمع والعائلات إلى المشاركة في فعاليات واحتفالات عيد الاتحاد الـ 55 والاستمتاع بمحطاته المتنوعة في مختلف مناطق الإمارة في مبادرة تعزز مشاعر الاعتزاز بالوطن وترسخ قيم التلاحم والانتماء التي تشكل جوهر دولة الإمارات.