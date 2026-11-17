أبوظبي – أتلانتا، في 17 نوفمبر / وام / أعلنت مبادرة محمد بن زايد للماء توقيع اتفاقية أول منحة بحثية ضمن برنامج "منحة تحفيز البحوث في مجال المياه"، لدعم مشروع بحثي مشترك يمتد لعامين، يجمع جامعة الإمارات العربية المتحدة، ومعهد جورجيا للتكنولوجيا "جورجيا تك"، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا "إم آي تي"، بهدف تطوير تقنية مبتكرة وموفرة للطاقة لاستخلاص المياه من الهواء.

جرى توقيع الاتفاقية في معهد "جورجيا تك" في إطار التعاون البحثي بين المؤسسات الثلاث، للاستفادة من الخبرات العلمية المتكاملة والمشتركة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة في تسريع تطوير التقنية واختبارها والتحقق من كفاءتها، بما يسهم في سد الفجوة بين الابتكار العلمي والتطبيق العملي، وتطوير نهج جديد وواعد لتعزيز إمدادات المياه المستدامة وتوسيع نطاقها في المناطق التي تعاني من ندرتها.

وأكدت عائشة العتيقي، المدير التنفيذي لمبادرة محمد بن زايد للماء، أن الماء أساس الحياة واستقرار المجتمعات، وأن مواجهة تحديات ندرته تتطلب تسريع الابتكار وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية، موضحة أنه في ظل عمل الباحثين حول العالم على تطوير حلول واعدة لإحداث تغيير ملموس في طرق إنتاج المياه وإدارتها والوصول إليها، يتمثل دور المبادرة في دعم هذه الابتكارات وبناء الشراكات الكفيلة بنقلها من مراحل البحث والتطوير إلى التطبيق العملي لتحقيق أثر ملموس في المجتمعات.

وقالت العتيقي: يسعدنا الإعلان عن أول منحة بحثية ضمن برنامج (منحة تحفيز البحوث في مجال المياه) من خلال شراكة تجمع جامعة الإمارات العربية المتحدة ومعهد جورجيا تك ومعهد إم آي تي، بهدف تطوير تقنيات مبتكرة لحصاد المياه من الهواء، حيث يعكس هذا التعاون أهمية توحيد الجهود البحثية وتبادل الخبرات لتطوير حلول عملية لمواجهة تحديات ندرة المياه، ومن خلال العمل على تطوير أنظمة موفرة للطاقة قادرة على استخلاص المياه من الهواء في ظروف بيئية متنوعة، نسعى إلى دعم الابتكار والاستفادة من الإمكانات التي يوفرها الغلاف الجوي مصدراً للمياه، بما يسهم في تعزيز استدامة إمدادات المياه للمجتمعات التي تحتاج إليها.

ويقود المشروع البحثي الدكتور بشير الفيل، الأستاذ المساعد في كلية جورج دبليو وودروف للهندسة الميكانيكية بمعهد "جورجيا تك"، جامعا خبرات علمية من دولة الإمارات والولايات المتحدة في مجالات توليد المياه من الهواء والمواد المتقدمة وتصميم الأنظمة، لتطوير تقنية متكاملة لا تعتمد على مصادر طاقة تشغيلية مكثفة، وتتيح استخلاص المياه مباشرة من الغلاف الجوي عند مستويات متفاوتة من الرطوبة. وتعتمد التقنية على دمج مواد هلامية مائية مشبعة بأملاح استرطابية تمتص الرطوبة من الهواء، مع أغشية شبكية مصممة هندسياً لحصاد المياه من الضباب عند ارتفاع مستويات الرطوبة، بحيث يتيح الجمع بين الخاصيتين في نظام واحد إنتاج المياه بصورة موثوقة في ظروف بيئية متنوعة، مع تقليل استهلاك الطاقة إلى أدنى حد ممكن.

من جانبه، أكد سعادة الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، أن هذه المنحة تعكس التزام الجامعة الاستراتيجي بتقديم بحوث علمية ذات أثر ملموس تسهم في مواجهة التحديات العالمية، لافتا إلى أن ندرة المياه تمثل أولوية ملحة، وأن إحراز تقدم حقيقي في هذا المجال يتطلب بناء شراكات أكاديمية تجمع الخبرات المتكاملة والبنية التحتية المتقدمة والطموح المشترك.

وقال إن الجامعة تسهم، من خلال تعاونها مع معهد "جورجيا تك" للأبحاث ومعهد "إم آي تي"، في تطوير نظام مزدوج مبتكر لتوليد المياه من الهواء والضباب في ظروف متفاوتة من الرطوبة، مثمنا الدعم السخي لمبادرة محمد بن زايد للماء ودورها الريادي في دفع الابتكار المستدام في قطاع المياه.

بدوره، أشار الأستاذ الدكتور ياسر جريش، المتخصص في العلوم وهندسة المواد في جامعة الإمارات العربية المتحدة، إلى أن هذا التعاون يجسد نموذجاً للأبحاث الطموحة والشراكات الدولية المطلوبة لمواجهة تحديات ندرة المياه، موضحاً أن الجمع بين الخبرات العلمية العالمية واختبار التقنيات المبتكرة في دولة الإمارات يتيح فرصة لتطوير حلول عملية تسهم في إنتاج المياه بطرق أكثر استدامة في المناطق التي تواجه تحديات ندرتها.

من جهتها، ثمّنت البروفيسورة كارولين سيبرساد، رئيسة كلية جورج دبليو وودروف للهندسة الميكانيكية ورئيسة كرسي يوجين سي غوالتني جونيور، دعم مبادرة محمد بن زايد للماء لهذا المشروع، وجهود الدكتور بشير الفيل في جمع خبرات علمية متكاملة من معهد "جورجيا تك" ومعهد "إم آي تي" وجامعة الإمارات العربية المتحدة للعمل معاً على مواجهة أحد التحديات العالمية الملحة، معتبرةً هذا التعاون فرصة حقيقية لتبادل المعرفة وتطوير حلول مبتكرة تحدث فرقاً حقيقياً في حياة الناس.

وأوضح ماثيو ماكدويل، النائب المشارك لشؤون البحث العلمي في كلية وودروف للهندسة الميكانيكية، أن المشروع بقيادة الدكتور بشير الفيل يجمع بين البحث في المواد وتطوير التقنيات وتطبيقها عملياً للوصول إلى حلول مبتكرة لحصاد المياه، معربا عن سعادته بالمشاركة في هذا التعاون والعمل مع الشركاء لتوسيع آفاق البحث العلمي وتطوير تقنيات جديدة تسهم في مواجهة تحديات ندرة المياه.

وقال الدكتور بشير الفيل، الأستاذ المساعد في معهد "جورجيا تك"، إن الإيمان بضرورة إتاحة المياه النظيفة للجميع في أي مكان وتحت مختلف الظروف يتطلب إعادة التفكير في تقنيات استخلاص المياه، بدءاً من المواد المستخدمة وصولاً إلى تصميم الأنظمة، لتطوير المواد الماصة للمياه والأجهزة بصورة متكاملة بدلاً من التعامل مع كل منها على حدة، مع الحفاظ على تكاليف منخفضة تتيح للجميع الاستفادة منها، مؤكدا أنه بدعم مبادرة محمد بن زايد للماء والخبرات المشتركة للمؤسسات الثلاث يمكن تسريع الوصول إلى أنظمة عملية توفر المياه في المناطق التي يصعب على البنية التحتية التقليدية الوصول إليها.

من ناحيتها، أشارت البروفيسورة إيفلين إن. وانغ، نائب رئيس معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا "إم آي تي" لشؤون الطاقة والمناخ، إلى أن المياه تُعد من أهم الموارد في العالم وترتبط ارتباطاً وثيقاً بمرونة المجتمعات والاقتصادات والنظم البيئية وأمنها، معربة عن سعادتها بالتعاون مع مبادرة محمد بن زايد للماء في هذا المشروع المهم الذي يجمع خبرات متكاملة لتطوير حلول مبتكرة وعملية لحصاد المياه بصورة لامركزية.

ويمثل هذا التعاون أول مشروع بحثي يحظى بدعم برنامج "منحة تحفيز البحوث في مجال المياه"، الذي يشكل إضافة جديدة إلى البرامج التي تنفذها مبادرة محمد بن زايد للماء، إلى جانب مسابقة "إكس برايز للحد من ندرة المياه" و"تحدي المياه من أجل الزراعة"، لتسريع الابتكار وتطوير تقنيات المياه الرائدة عبر إعداد النماذج الأولية وتنفيذ المشاريع التجريبية وإجراء الاختبارات اللازمة للتحقق من كفاءتها وإثبات جدواها، تمهيداً لنقلها من مراحل البحث والتطوير إلى التطبيق العملي وتحقيق أثر واسع النطاق، علماً أن باب التقديم على المنحة مفتوح أمام الباحثين والمبتكرين والمؤسسات المؤهلة من مختلف أنحاء العالم عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة (Water Catalyst Research Grant | The Mohamed bin Zayed Water Initiative).