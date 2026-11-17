دبي في 17 نوفمبر / وام / كشفت شركة "لوتاه للروبوتات"، خلال مشاركتها في النسخة الخامسة من القمة الشرطية العالمية في دبي، عن مجموعة من الحلول والتطبيقات الروبوتية الجديدة المعززة بالبرمجيات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة القطاعات الأمنية ومختلف المجالات الحياتية وتلبية احتياجات المستخدمين.

وأوضح يوسف سعيد لوتاه، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الشركة تعمل على تطوير قارب آلي مخصص للاستخدامات الأمنية باسم "بوت 25" بطول مترين ونصف المتر، يمكنه الغوص تحت الماء لأعماق تتراوح بين 3 و5 أمتار لرصد المخاطر والتعامل مع المهام المتخصصة، مشيرا إلى العمل على إنجاز نموذج عملي له خلال الأشهر المقبلة بتكلفة تصنيع مستهدفة تقل عن 200 ألف درهم، إلى جانب البدء في تطوير كلاب روبوتية أمنية لتنفيذ الدوريات والتنبيه عند اقتراب الأشخاص وتصوير المواقع، وروبوتات بشرية مزودة بالذكاء الاصطناعي قادرة على التفاعل مع المحيطين بها وتقديم تطبيقات متنوعة.

وأشار لوتاه إلى اعتماد هذه المشروعات على الكفاءات الإماراتية الشابة من طلبة الجامعات والموظفين المتخصصين في الشركة لتطوير البرمجيات وإضافة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحويل الأفكار والنماذج إلى منتجات عملية تدعم الصناعة المحلية، لافتا إلى افتتاح الشركة الشهر الماضي أول صالة عرض متخصصة للروبوتات البشرية في دولة الإمارات للتوسع وتلبية احتياجات مختلف القطاعات.

وأكد أن الروبوتات تهدف إلى خدمة الإنسان ومساعدته وتطوير قدراته ورفع كفاءة إنجاز المهام لا استبداله في سوق العمل، على غرار دور الذكاء الاصطناعي في تسريع العمليات وتحسين جودة العمل.