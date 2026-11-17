الشارقة في 17 نوفمبر / وام / احتضنت سجايا فتيات الشارقة مبادرة «ربع قرن يحتفي بالأسرة الموسيقية» التي نظّمها مركز ربع قرن للموسيقى تزامناً مع «عام الأسرة 2026» في مشهد فني امتزجت فيه الألحان بدفء العلاقات الأسرية وحضره أولياء الأمور الذين واكبوا أبناءهم منذ اللحظات الأولى وتابعوا فقراتها بشغف واعتزاز .

حضرت الأمسية الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي المدير العام لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة و الدكتور عبدالعزيز النومان عضو مجلس أمناء المؤسسة إلى جانب عدد من مديري مؤسسات ومراكز المؤسسة الذين شاركوا الأسر فرحتها وتابعوا العروض من بدايتها إلى ختامها.

وكرّمت الشيخة جواهر القاسمي الأسر المشاركة تقديراً لمواكبتها أبناءها ودعمها لمسيرتهم الموسيقية وقد لاقى هذا التكريم استحساناً كبيراً لدى أولياء الأمور الذين عبّروا عن سعادتهم بهذه اللفتة وأن حضورهم إلى جانب أبنائهم محل تقدير وأن مواكبتهم اليومية للتدريب والتشجيع شراكة حقيقية في نجاح الموهبة لا مجرد دعم عابر.

افتُتحت الأمسية بالنشيد الوطني الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة بأداء أوركسترا ربع قرن للموسيقى وكورال أطفال مؤسسة ربع قرن وذلك من خلال تسجيل أُنجز في الاستوديو الرقمي بمركز ربع قرن للموسيقى فكانت البداية رسالة تجمع بين الانتماء الوطني والعمل الجماعي وتؤكد أن الموسيقى تغرس في الأطفال قيم الاعتزاز بالوطن.

وتناول الدكتور فاخر حكيمة الخبير الفني للمركز الأهداف الاستراتيجية للمركز المرتبطة بالأسرة باعتبارها النواة الأولى للمجتمع السليم مثمّناً دور الموسيقى في توطيد هذه الغاية وتعزيز أثرها .

ولفت إلى أن هذه الأهداف ترتبط ارتباطاً مباشراً بأهداف التنمية المستدامة لا سيما ما يتعلق منها بالصحة والرفاه في علاقتهما بالأسرة وبالشراكات التي تجسدها هذه المبادرة من خلال التعاون بين مراكز ربع قرن لإنجازها.

وصعدت إلى المسرح اثنتا عشرة عائلة قدّمت كل واحدة منها عرضاً خاصاً بها حمل طابعه الفني المميز واجتمع فيه أفراد الأسرة الواحدة على العزف والغناء فبدا التناغم بينهم امتداداً طبيعياً لما يجمعهم في البيت من ألفة ومودة وتابع الحضور هذه العروض وهم يشاهدون الأسرة تتحول إلى فرقة صغيرة يصغي أفرادها بعضهم إلى بعض ويتقاسمون الأدوار والثقة والفرح.

وإلى جانب فقرات المداخلات الموسيقية تخلل العروض مقاطع فيديو متميزة وثّقت حوارات مع أولياء الأمور في منازلهم كشفوا فيها آراءهم حول دور مركز ربع قرن في تغيير سلوك أبنائهم وتحسّن نتائجهم الدراسية وتبدّل شخصياتهم فأضفت هذه الشهادات الحية عمقاً إنسانياً على الأمسية وأظهرت أثر التعلم الموسيقي داخل البيت والمدرسة لا على خشبة المسرح وحدها.

واختُتمت العروض بلوحة جماعية جمعت ثلاث أسر على المسرح في وقت واحد فتحولت الخشبة إلى أسرة موسيقية كبيرة تتداخل فيها الأصوات والآلات في انسجام واحد.