دبي في 17 نوفمبر / وام / أعلنت جائزة محمد بن راشد للغة العربية فتح باب الترشح لدورتها الحادية عشرة، تحت شعار "العربية تكتب الغد"، وذلك خلال جلسة خاصة ضمن أعمال قمة دبي الدولية للمكتبات 2026، بهدف دعم المبادرات المتميزة وتعزيز حضور اللغة العربية في مجالات المعرفة والإبداع والتكنولوجيا.

وتستهدف الدورة الجديدة استقطاب المبدعين والمؤسسات والمبادرات المعنية بخدمة اللغة العربية، وتكريم المشروعات التي تقدم حلولاً مبتكرة لتطوير تعليمها وإثراء محتواها وتعزيز استخدامها في المجالات الثقافية والإعلامية والرقمية والمجتمعية.

وأكد سعادة بلال البدور، الأمين العام لجائزة محمد بن راشد للغة العربية، أن إطلاق الدورة الحادية عشرة يجسد استمرار رؤية الجائزة الرامية إلى الارتقاء باللغة العربية وتعزيز حضورها إقليمياً وعالمياً.

وأعرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعمه المتواصل للغة العربية، مشيراً إلى أن اهتمام القيادة الرشيدة أسهم في ترسيخ مكانتها ضمن أولويات المشروع الحضاري لدولة الإمارات، باعتبارها ركيزة أساسية للهوية الوطنية وبناء المعرفة وصناعة المستقبل.

وقال إن الدورات السابقة أثبتت أن دعم اللغة العربية يتجاوز المحافظة عليها إلى تطوير أدواتها وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات المعرفية والتكنولوجية، مؤكداً حرص الجائزة على استقطاب المبادرات الأكثر تأثيراً في إثراء المحتوى العربي وتطوير التعليم وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة اللغة.

وأضاف أن شعار "العربية تكتب الغد" يعكس تطلعات الجائزة إلى تشجيع الابتكار وفتح آفاق جديدة أمام الأجيال المقبلة للتفاعل مع اللغة العربية والإبداع من خلالها، بما يعزز حضورها في مختلف ميادين المعرفة.

وأوضحت الجائزة أن دورتها الحادية عشرة تستهدف توسيع نطاق المشاركة وتعزيز التواصل مع المؤسسات والمبدعين، وإبراز التجارب النوعية ذات الأثر المستدام في خدمة اللغة العربية ونشرها.

ودعت الجائزة الأفراد والمؤسسات والجهات المعنية إلى تقديم طلبات الترشح وفق الفئات والشروط والمعايير المعتمدة، والاطلاع على تفاصيل المشاركة وآليات التقديم عبر قنواتها الرسمية.