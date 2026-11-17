أبوظبي في 17 نوفمبر/وام/ ​وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بإعادة تأهيل "جامع بني أمية الكبير" في دمشق بالتنسيق مع الجهات المعنية على نفقة سموها بقيمة 75 مليون دولار أمريكي حفاظاً على هوية المدن والمجتمعات وتراثها العربي والإسلامي.

​يأتي ترميم "جامع بني أمية الكبير" في إطار اهتمام سموها بحفظ التراث العالمي وصون الموروث العربي والإسلامي، لا سيما أن الجمهورية العربية السورية الشقيقة تحظى بمكانة مميزة، ويظل تراثها العريق ذاكرة حية في تاريخ تطور المدن وتنمية المجتمعات على مر العصور، ويُمثل الجامع منارةً ثقافية وعمرانية فريدة، وتعزيزاً لمكانته الرمزية والإنسانية.

​وتحرص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" على استدامة الموروث العربي والإسلامي من خلال إعادة تأهيل جامع بني أمية الكبير حفاظاً على تاريخه وخصوصيته، ويتضمن ذلك إعادة التأهيل الهيكلي والمعماري للجامع، إلى جانب تنشيط منطقته المحيطة على نطاق أوسع تجسيداً للنسيج الاقتصادي والاجتماعي السوري المتنوع، وصوناً للأثر الثقافي، وحمايةً للذاكرة التاريخية في المنطقة العربية.

​ويعكس توجيه سموها بإعادة تأهيل جامع بني أمية الكبير في دمشق أهمية صون التراث الثقافي والحفاظ على الموروثات المجتمعية التاريخية، وإثراء التراث الإنساني العالمي، ودعم الجهود الدولية في الحفاظ على هويات المدن والمجتمعات كثروة إنسانية للشعوب، واستدامةً لمد جسور التواصل والحوار بين مختلف الثقافات.