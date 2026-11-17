عجمان في 17 نوفمبر / وام / أعلنت دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان استضافتها النسخة الثانية من معرض "بيغ باد وولف" للكتاب 2026، خلال الفترة من 24 نوفمبر إلى 1 ديسمبر المقبل في قاعة الإمارات بعجمان، بالتعاون مع "بيغ باد وولف بوكس" وهيئة الشارقة للكتاب، وبمشاركة أكثر من 500 ألف كتاب بأسعار تبدأ من درهمين، وأكثر من 10 آلاف عنوان بزيادة تبلغ 58% مقارنة بالنسخة السابقة في الإمارة.

وجاء الكشف عن تفاصيل النسخة الجديدة وما توفره من خيارات متنوعة للقراء والعائلات على اختلاف أعمارهم وتوجهاتهم خلال مؤتمر صحفي عُقد صباح اليوم في المركز الثقافي بعجمان، بمشاركة باتريك ياب، رئيس "بيغ باد وولف بوكس"، وعبد الله العبيدلي، مدير قسم الفعاليات والبرامج والمواهب في دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، وماجد النعيمي، مدير إدارة الاستثمار والشراكات في هيئة الشارقة للكتاب، عضو مجلس إدارة "بيغ باد وولف بوكس الإمارات".

وتتوزع إصدارات المعرض لتشمل الكتب المصورة والقصص المصورة، وروايات اليافعين، وأدب الإثارة والتشويق، والعلوم والتاريخ والسير الذاتية، وتطوير الذات وأسلوب الحياة، إضافة إلى كتب الأنشطة والتلوين وقصص الأطفال، لتوسيع نطاق الوصول إلى المعرفة وترسيخ ثقافة القراءة لدى مختلف فئات المجتمع.

وأكد عبد الله العبيدلي أن استضافة المعرض تنطلق من رؤية تضع الثقافة في صميم الأولويات لبناء مجتمع المعرفة وإثراء جودة الحياة وترسيخ مكانة عجمان وجهةً للمعرفة والإبداع وتوسيع الشراكات الثقافية، مشيرا إلى أهمية تكامل الجهود الحكومية والثقافية لتقديم فعاليات تثري التجربة السياحية في الإمارة بدمج الترفيه بالمعرفة والفنون وتعزيز ارتباط الزوار بهويتها الثقافية والمجتمعية وتنشيط الحركة السياحية، إلى جانب تحقيق أثر مستدام يرسخ القراءة ممارسةً يومية وينمي شغف الأطفال واليافعين بالمعرفة ويجمع المجتمع حول الكتاب، ودعا العائلات والجمهور لزيارة المعرض ومشاركة الأبناء تجربة معرفية مستدامة.

وأوضح ماجد النعيمي أن عودة المعرض تنسجم مع توجهات ترسيخ التعلم المستمر وإتاحة المعرفة للجميع عبر توفير الكتب بأسعار مناسبة لاستكشاف عناوين وأفكار متنوعة ومواصلة التعلم في مختلف مراحل الحياة، لافتاً إلى تزامن تنظيمه مع اعتماد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، الإطار الاستراتيجي للتعلم مدى الحياة في الإمارة، بما يعكس أهمية توفير فرص التعلم للجميع ودور المعرفة في تنمية الأسرة والمجتمع.