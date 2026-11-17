رأس الخيمة في 17 نوفمبر / وام / دشن العميد الدكتور محمد عبد الرحمن الأحمد، مدير عام الموارد والخدمات المساندة بالإنابة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، جناح القيادة المشارك في معرض رأس الخيمة للابتكار 2026 المقام في مركز رأس الخيمة للمعارض.

واطلع العميد الأحمد، خلال تفقده جناح شرطة رأس الخيمة المشارك بالمعرض، على أحدث الآليات والمعدات التابعة لمركز شرطة المدينة الشامل وإدارة العمليات وقسم البحث والإنقاذ وقسم الشرطة السياحية، حيث استمع إلى شرح مفصل حول استخداماتها ودورها في تعزيز العمل الشرطي وجودة الخدمات المقدمة التي تدعم جهود شرطة رأس الخيمة في بسط الأمن والأمان، وتدفعها لتحقيق المزيد من التألق والنجاحات على مختلف المستويات.

وأكد العميد الأحمد أن مشاركة شرطة رأس الخيمة في معرض الابتكار تنسجم مع مساعيها لترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع، وتوظيف التقنيات الحديثة والحلول الذكية لتطوير الخدمات الشرطية، إلى جانب تحفيز منتسبيها للتميز في هذا المجال، وتقديم ابتكاراتهم ومقترحاتهم التطويرية التي تحرص القيادة على تبنّيها في سبيل الارتقاء بمنظومة العمل الشرطي والأمني، ومواكبة توجيهات حكومتنا وقيادتنا الرشيدة في استشراف المستقبل وتعزيز جودة الخدمات.

ولفت إلى حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على المشاركة في مثل هذه النوعية من المعارض بشكل دائم، تجسيداً لنهجها في دعم الابتكار الذي يعد ركيزة أساسية في التطوير المؤسسي وتعزيز جاهزية واستعداد العمل الشرطي لمتطلبات المستقبل ومواكبة التحديات الأمنية ووضع الحلول المناسبة لها، مشيدا بجهود القائمين على جناح شرطة رأس الخيمة وحرصهم على تعريف الزوار بأحدث التقنيات والمعدات المستخدمة في مختلف الإدارات الشرطية.