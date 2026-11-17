الشارقة في 17 نوفمبر/وام/ نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ملتقى الأعمال بين الشارقة وفيتنام .

ناقش الملتقى - الذي شارك فيه وفد دبلوماسي واقتصادي رفيع المستوى من جمهورية فيتنام الاشتراكية - سبل الارتقاء بآفاق التعاون التجاري والاستثماري وتوسيع مجالات الشراكة بين القطاع الخاص في إمارة الشارقة وفيتنام وآليات الاستفادة المثلى من الفرص الاستثمارية والتسهيلات التي توفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) الموقعة بين دولة الإمارات وجمهورية فيتنام بما يسهم في تعزيز تدفق التجارة البينية ودعم المشاريع المشتركة في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الملتقى سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسعادة كاو ثي هوا آن عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي نائبة الأمين الدائمة للجنة الحزب في مقاطعة داك لاك ورئيسة المجلس الشعبي للمقاطعة وسعادة نغوين ثانه ديب سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الدولة وسعادة نغوين دوك ثانغ سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى دولة الكويت وسعادة ترونغ شوان ترونغ رئيس المكتب التجاري الفيتنامي في سفارة فيتنام لدى الدولة وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال.

جمع الملتقى ممثلي 150 شركة من الجانب الفيتنامي ونخبة من رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات والقطاع الخاص من إمارة الشارقة ودولة الإمارات من قطاعات اقتصادية متنوعة شملت الصناعات التكنولوجية والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي وصناعة الأثاث ومواد البناء والتجارة العامة.

استعرض الملتقى فرص الشراكة الصناعية والاستثمارية مع الشركات في إمارة الشارقة وجمهورية فيتنام وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأجل في مجالات التصنيع المتقدم والأثاث والمفروشات الخشبية والحلول التقنية والذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد اللوجستية استناداً إلى بيئة الشارقة التنافسية وتوفر المناطق الحرة المتخصصة التي تمنح المستثمرين ثقة كبيرة لإقامة مراكز توزيع وإعادة تصدير إقليمية.

و أكد سعادة عبدالله سلطان العويس أن الملتقى يهدف إلى مواصلة تعزيز العلاقات الراسخة بين البلدين وبناء شراكات مستدامة وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة والارتقاء بالتعاون الاقتصادي إلى آفاق أوسع تخدم المصالح المشتركة موضحا أن الملتقى منصة مهمة لتبادل الرؤى واستكشاف الفرص الاستثمارية وتوثيق الصلات المباشرة بين مجتمعي الأعمال.

وأشار إلى أن الغرفة ملتزمة انطلاقاً من رؤيتها الاستراتيجية بدعم جهود الإمارة في تنويع شراكاتها الاقتصادية وتعزيز حضورها التجاري والاستثماري الدولي لا سيما مع الدول الصديقة ذات الإمكانات الواعدة.

وأضاف سعادته أن الشارقة توفر بيئة استثمارية جاذبة تدعمها بنية تحتية متطورة وتشريعات مرنة ومناطق حرة متخصصة وموقع جغرافي استراتيجي يربط الأسواق الإقليمية والعالمية إلى جانب فرص واسعة في الصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة والسياحة والتعليم والاقتصاد الجديد في حين تتمتع فيتنام بإمكانات اقتصادية وفرص استثمارية في الزراعة والطاقة والتصنيع والإلكترونيات والسياحة والتجارة.

وأكد جاهزية الغرفة الكاملة لتقديم جميع أوجه الدعم والتسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين الفيتناميين معرباً عن ثقته بأن الملتقى سيشكل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التعاون وسيسهم في تحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع ملموسة.

و قدم الجانب الفيتنامي نبذة عن مناخ الاستثمار في بلاده مشيرا إلى أن الاقتصاد الفيتنامي سجل نمواً بنسبة 9.01% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري وبلغ حجم التبادل التجاري نحو 1.01 تريليون دولار في الأشهر العشرة الأولى بزيادة 32.3%.

و أشار إلى مقومات فيتنام الاستثمارية ومنها الاستقرار وتنافسية تكاليف الإنتاج وموقعها الجغرافي الاستراتيجي إلى جانب شبكتها من اتفاقيات التجارة الحرة التي تضم 18 اتفاقية من بينها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات.

وأكد الجانب الفيتنامي أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وفيتنام علاقات نموذجية وتشهد المزيد من التطور مشيراً إلى أن السنوات الأخيرة شهدت نقلة نوعية توّجت بدخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ مما جعل من دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لفيتنام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حين تمثل فيتنام الشريك التجاري غير النفطي الأكبر للإمارات في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بحجم تبادل تجاري واصل تسجيل معدلات نمو قياسية تعكس الإمكانات الحقيقية لاقتصادي البلدين.

وتطرق الملتقى إلى التكامل الذي يجمع اقتصاد إمارة الشارقة بالاقتصاد الفيتنامي وفرص التعاون الواعدة في قطاعات الصناعات التقنية المتقدمة والإلكترونيات ومكونات الطاقة النظيفة ومشاريع الأمن الغذائي والتصنيع الزراعي وسلاسل الإمداد إلى جانب قطاعات الخدمات اللوجستية وإعادة التصدير وتجارة التجزئة وحلول المدن الذكية وما يوفره ملتقى الأعمال والزيارة الحالية للوفد الفيتنامي واللقاءات مع الأعمال في الإمارة من فرص لتطوير آفاق استثمارية واعدة وتأسيس تحالفات جديدة بين القطاع الخاص في الجانبين.

وشهد الملتقى سلسلة من اجتماعات الأعمال الثنائية بين ممثلي الشركات والمستثمرين من الجانبين تم خلالها استعراض المشروعات المشتركة ومناقشة إمكانية إبرام صفقات تجارية في قطاعات التكنولوجيا والمواد الغذائية والتصنيع والشحن اللوجستي والاتفاق على استدامة التواصل والتنسيق بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وفيتنام.