أبوظبي في 17 نوفمبر / وام / احتفى الإسعاف الوطني بالهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني بتخريج الدفعة الأولى من فريق الاستجابة الطبية الطارئة المجتمعية (CEMRT)، ضمن المشروع الوطني للمتطوعين في خدمات الطوارئ الطبية، الذي تبنّته الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتتولى دعمه والإشراف عليه، بالتعاون مع الإسعاف الوطني ومؤسسة الإمارات.

وأقيم حفل التخريج في المقر الرئيسي للإسعاف الوطني بأبوظبي، بحضور سعادة علي راشد النيادي، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وسعادة فهد بطي المهيري، مدير مركز الخدمة البديلة والتطوع بالهيئة، وسعادة الدكتور المهندس محمد سالم حبوش، الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني.

وشهد الحفل تخريج مجموعة من المتطوعين من جميع إمارات الدولة ضمن الدفعة الأولى، بعد استكمال تدريبهم من قبل الإسعاف الوطني من خلال دورة «مستجيب الطوارئ الطبي»، المعتمدة دوليا من السجل الأسترالي لفنيي طب الطوارئ، والتي نُفّذت في إماراتي أبوظبي وعجمان.

ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تأهيل المزيد من المتطوعين في المراحل القادمة، وتعزيز جاهزية المجتمع للاستجابة للحالات الطارئة وحماية الأرواح.